Хоча пандемія коронавірусу триває другий рік, у світі не стачало й інших подій. У Сполучених Штатах штурмували будівлю Конгресу й обрали нового президента; Європа попрощалася з Ангелою Меркель і пережила масштабні паводки; на Близькому Сході загострилися бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС; в Азії святкувала 100-річчя Комуністична партія Китаю і відбувся державний переворот у М’янмі; в Африці триває багатомісячна війна в Ефіопії й відбувся держпереворот у Малі. Якими міжнародними подіями запам’ятається 2021 рік — у матеріалі Суспільного.

Два нові штами коронавірусу

2021-ий світ зустрів зі штамом коронавірусу "Дельта", який уже до середини року став панівним. "Дельта" — найнебезпечніший на сьогодні штам: він у 1,6 раза більш заразний, ніж "Альфа" ("британський" штам), у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізацій та у 1,45 раза частіше – до реанімації. Саме "Дельту" пов’язують зі спалахом COVID-19 в Індії, що призвів до тисяч надлишкових смертей (точне число порахувати важко, але зустрічаються оцінки у два мільйони померлих за всю пандемію). Уже у грудні "Дельту" почав витісняти "Омікрон" — попередньо менш смертельний, але в рази заразніший штам, який, однак, усе ж загрожує зростанням ушпиталених (особливо серед невакцинованих). І хоча станом на кінець 2021-го майже половина населення світу повністю щеплена проти COVID-19, між країнами вакцини розподіляються нерівномірно, а від "Омікрону" імовірно захищає лише додаткова доза препарату.

Фото: АР Лондон, 30 листопада 2021 року. З появою варіанту "Омікрон" британський уряд вимагає від людей носити маски в магазинах і громадському транспорті

Штурм Капітолію США

Увечері 6 січня 2021-го прихильники тодішнього президента США Дональда Трампа штурмували будівлю Конгресу США, де мали затвердити перемогу Джозефа Байдена на президентських виборах. У сутичках правоохоронців і мітингарів загинули п'ятеро людей, серед яких — офіцер поліції. Конгресмени затвердили перемогу Байдена наступного дня, і 20 січня демократ офіційно став 46-им президентом США.

Фото: АР 6 січня 2021 року, прихильники президента Трампа включно з Джейкобом Ченслі ("шаман") з офіцером поліції Капітолію. Того дня натовп взяв в облогу Капітолій і перервав підрахунок голосів виборців

Розслідування подій 6 січня триває й досі. ФБР висунуло звинувачення понад 700 людям за участь у заворушеннях; деякі з них отримали тюремні строки, деякі, ймовірно, переховуються за кордоном. Демократи хотіли притягти до відповідальності й самого Трампа — вдруге оголосили йому імпічмент, але Сенат, на той час контрольований Республіканською партією, голосування провалив.

Переворот у М’янмі

1 лютого у М’янмі стався державний переворот: військові арештували демократично обраних лідерів країни — зокрема лавреатку Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі — та оголосили керівником держави головнокомандувача Збройних сил генерала Міна Аун Хлайна.

Фото: АР 19 лютого 2021 року, Мандалаї, М’янма. Вантажівки з солдатами припарковані за поліцією. На цей момент військові вже захопили країну. Сили безпеки вбили понад 700 людей, у тому числі 9-річного хлопчика

Приводом до перевороту стали заяви військових про нібито фальшування на парламентських виборах у листопаді 2020 року (хоча міжнародні спостерігачі пізніше це заперечили). Незгодні з діями хунти виходили на протести, які жорстко придушувалися. За даними Асоціації допомоги політичним в’язням, військові арештували й засудили понад 8200 людей, а майже 1400 загинули в сутичках. Аун Сан Су Чжі засудили до двох років ув’язнення за порушення COVID-обмежень і підбурювання до інакомислення, а хунта заявила, що організує демократичні вибори у серпні 2023 року, хоча раніше обіцяла зробити це до лютого 2022-го.

Загострення на Близькому Сході

У травні Ізраїль і Сектор Гази кілька тижнів обмінювалася ракетними ударами. Приводом стали сутички між ізраїльською поліцією та палестинськими протестувальниками в мечеті Аль-Акса в Єрусалимі 7 травня: останні виступали проти виселення палестинців з району в східній частині міста. Коли Ізраїль відмовився виконувати ультиматум палестинського владного руху ХАМАС і вивести поліцію з Аль-Акси, той почав ракетний обстріл країни. Із Сектору Гази по Ізраїлю випустили понад 4300 ракет (дані Армії оборони Ізраїлю). Зрештою взаємні обстріли завершилися 21 травня перемир’ям між ХАМАС та Ізраїлем: обстріли стали менш інтенсивними, але не припинилися. Підсумок травневого загострення: щонайменше 243 загиблих цивільних у Секторі Гази (дані ХАМАС) і 12 — в Ізраїлі та принаймні 225 убитих палестинських бойовиків (дані Ізраїлю).

Білорусь: затримання Протасевича й міграційна криза

23 травня у Мінську силовики затримали Романа Протасевича, одного із засновників визнаного "екстремістським" опозиційного Telegram-каналу NEXTA. Літак Ryanair із Протасевичем екстрено посадили у білоруській столиці начебто через повідомлення про мінування (що, ймовірно, підлаштували білоруські спецслужби). У Ryanair це назвали "актом повітряного піратства". Разом із Протасевичем затримали його дівчину – росіянку Софію Сапегу. Обоє зараз під домашнім арештом. Через перехоплення літака і затримання білоруського блогера Європа і США наклали на Білорусь санкції та обмежили авіаційне сполучення.

AP Затримання Романа Протасевича в Мінську, 23 травня 2021 року

Із серпня на кордоні Білорусі та ЄС триває міграційна криза. Громадяни країн Близького Сходу намагаються потрапити з білоруської території до Литви, Латвії чи Польщі — ті обмежили прикордонний рух із білоруського боку. Західні країни звинувачують невизнаного низкою країн президента Олександра Лукашенка в штучному створенні напруженості на кордоні з ЄС (про що свідчать і дані розслідування The Insider і Der Spiegel), деякі прямо кажуть про роль Москви в міграційній кризі. Правозахисники наголошують: права біженців, які застрягли на прикордонні, порушуються — причому як з боку Білорусі, так і Польщі.

100-річчя КНР

1 липня Китайська Народна Республіка відзначила століття від дня заснування Комуністичної партії. Критики китайської влади стверджують, що вона стримує розвиток демократії у країні та пригнічує національні меншини. Натомість її прихильники наполягають на тому, що під керівництвом Компартії Китай став другою економікою світу.

Фото: АР Люди формують цифру 100 на репетиції шоу до 100-річчя заснування Комуністичної партії Китаю в Пекіні, 28 червня 2021 року

Водночас Захід усе частіше звертає увагу на Пекін: чи то в контексті його ядерної програми, чи то коли йдеться про боротьбу з економічним впливом Китаю. На 2022 рік заплановані перевибори лідера КНР — формально ця посада називається Генеральний секретар Центрального комітету Комуністичної партії. Одна з інтриг — чи зможе переобратися на третій термін Сі Цзіньпін, який активно цементує владу довкола себе.

Убивство президента Гаїті

У ніч проти 7 липня від вогнепальних поранень у своїй резиденції загинув 53-річний президент Гаїті Жовенель Моїз. За даними поліції, серед найманців, які вбили Моїза, були 26 колумбійців та двоє американців гаїтянського походження. Декого з них затримали, частину — застрелили під час переслідування.

Фото: АР Представники преси збираються навколо близьких убитого президента Жовенеля Моїза, несучи квіти, свічки, щоб створити меморіал біля президентського палацу, 14 липня 2021 року

Владу на Гаїті отримав прем’єр-міністр Аріель Анрі, якого померлий президент призначив перед смертю. Він також фігурує в розслідуванні вбивства Моїза, яке триває й досі. Тим часом у серпні 2021-го одну з найбідніших і найкорумпованіших країн світу сколихнув потужний землетрус, у якому загинули понад дві тисячі людей.

Гаїті — не єдина країна, де було вбито очільника країни: у квітні повстанці застрелили президента Чаду Ідріса Еббі, який приїхав на фронт, а в травні урядові війська повідомили про переможне завершення операції.

Олімпіада в Токіо

З 23 липня по 8 серпня в Японії тривали Літні Олімпійські ігри, які через пандемію коронавірусу були перенесені на рік. Більшість японців була проти їхнього проведення через побоювання чергового сплеску COVID-19 — тим паче, що за лічені дні Токіо оголосило надзвичайний стан через поширення коронавірусу, Японія закрила в’їзд для іноземних уболівальників, а Міжнародний олімпійський комітет заборонив глядачам відвідувати стадіони й запровадив суворі обмеження для делегацій і учасників (від COVID-19 вони все ж не вберегли). Навіть у день відкриття під Олімпійським стадіоном у столиці Японії відбувся нечисленний протест проти спортивного заходу. Та літня Олімпіада-2020 таки відбулася, і українські спортсмени здобули на ній 19 медалей: одне "золото", шість срібних і 12 бронзових нагород.

Фото: AP Українка Анжеліка Терлюга реагує на перемогу в півфінальному поєдинку з карате серед жінок на літніх Олімпійських іграх, 5 серпня 2021 року, Токіо, Японія

Повернення "Талібану" в Афганістан

15 серпня члени ісламістського угруповання "Талібан" взяли в облогу й фактично захопили столицю Афганістану Кабул. Президент Ашраф Гані втік, і таліби проголосили свою владу над країною. "Талібан" захопив Афганістан за кілька місяців після того, як США оголосили про виведення свого військового контингенту з країни.

Фото: АР Діти у таборі в місті Герат, Афганістан, 29 листопада 2021 року

Після приходу талібів до влади західні держави (і Україна теж) поспіхом евакуювали своїх громадян з Афганістану. "Таліби", які вже керували країною у 1996-2001 роках й запам’яталися порушенням прав людини й переслідуванням опозиції, обіцяли більш ліберальний режим. Але цього, схоже, не сталося: права жінок суттєво урізали, в перехідному уряді талібів — жодного представника не з "Талібану", а позасудові страти й гоніння на правозахисників повернулися.

Війна в Ефіопії

З листопада 2020 року в Ефіопії триває війна між центральним урядом, очолюваним лавреатом Нобелівської премії миру Абієм Ахмедом, і повстанцями з "Народного фронту визволення Тиграю", який був при владі майже три десятиліття (і виступав проти намірів Ахмеда реформувати політичну систему країни). Формальним приводом до протистояння стало звинувачення НФВТ у нападі на військову базу федеральних військ у Тиграї. Після цього Абій Ахмед запровадив надзвичайний стан й увів війська в регіон.

Фото: АР Волонтери проурядових збройних сил у шкільному дворі в Гондарі в регіоні Амхара на півночі Ефіопії, 24 серпня 2021 року

Обидві сторони почергово заявляли про перемогу; станом на грудень 2021 року ефіопські федеральні війська частково увійшли в Тиграй. За оцінками, внаслідок воєнного конфлікту лише з боку тиграйців загинули не менш як сто тисяч людей, а близько семи мільйонів людей опинилися на межі голоду. Правозахисні організації звинувачували обидві сторони в грубих порушеннях прав людини — позасудових стратах і зґвалтуваннях.

Кліматичний саміт у Глазго

У листопаді в шотландському Глазго відбулася Конференція Організації Об’єднаних Націй з питань зміни клімату на тлі тривожного прогнозу експертів ООН щодо глобального потепління й паводків у Західній Європі (які, до речі, не оминули й місто, де відбувся саміт). Конференція у Глазго мала стати першим з часу Паризької зустрічі 2015 року заходом, на якому б лідери держав погодили амбітніші цілі щодо боротьби зі змінами клімату.

Фото: АР Активісти екологічної групи Ocean Rebellion в масках риб’ячих голів на протесті проти Морської попечительської ради (MSC) біля кліматичного саміту COP26, Глазго, Шотландія, 4 листопада 2021 року

Країни підписали угоди зі зменшення вирубування лісів, відмови від вугілля, скорочення викидів метану й зрештою уклали новий Кліматичний пакт на зміну Паризькій кліматичній угоді. Окремо США й Китай (найбільший споживач вугілля) домовилися про співпрацю для боротьби зі змінами клімату. А втім, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш назвав домовленості важливими, але недостатніми.

Фото: АР Потяг проїжджає залізничний переїзд, оточений паводковими водами від дощу та танення снігу поблизу Франкфурта, Німеччина, 3 лютого 2021 року

Кінець епохи Меркель

У грудні остаточно пішла з політики багаторічна канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Вона пробула на цій посаді 16 років — стільки ж, скільки й її політичний наставник, покійний перший канцлер об’єднаної Німеччини Гельмут Коль. Чим 67-річна Меркель займатиметься після виходу на політичну пенсію, поки невідомо, але в планах — написання автобіографії. Чим запам’ятається канцлерство Ангели Меркель, ми докладно розповідали в цьому тексті. А поки політики і експерти міркують, коли відбудеться перший саміт "Нормандської четвірки" за участі її наступника Олафа Шольца, канцлерін уперше з 2011 року не очолила рейтинг “Жінки року” за версією Forbes.

Фото: АР Ангела Меркель із квітами від новообраного канцлера Олафа Шольца, Берлін, 8 грудня 2021 року. Меркель була канцлеркою Німеччини протягом 16 років

Ліквідація опозиції та незалежної журналістики в Росії

У Росії протягом року влада послідовно бореться з протестами й незалежною журналістикою. У січні були розігнані багатотисячні мітинги на підтримку опозиціонера Олексія Навального, який перед тим повернувся з Німеччини, де лікувався від наслідків отруєння "Новачком". Пізніше пов’язані з Навальним організації визнали "екстремістськими", а розроблену ними технологію протестного голосування на вимогу російської влади заблокували всюди (навіть у Telegram). Крім того, Кремль почав активно використовувати так званий закон про іноземних агентів, додаючи до їхнього переліку незалежних журналістів і видання — від "Радіо Свобода" до Belligcat (який зокрема розслідував отруєння Навального). Це при тому, що головред незалежної "Нової газети" Дмитро Муратов отримав Нобелівську премію миру. Зрештою, Верховний суд РФ 28 грудня ліквідував одну з найстаріших правозахисних організацій в Росії – "Международный Мемориал".

Космічні прориви

Попри пандемію, 2021 рік запам’ятався і проривом у сфері освоєння космосу. Улітку перші екіпажі з космічними туристами запустили Virgin Galactic Річарда Бренсона і Blue Origin Джеффа Безоса; восени це зробив Crew Dragon Ілона Маска, а в грудні до них приєднався і "Роскосмос".

Фото: АР Інженер, підприємець та мільярдер Ілон Маск став переможцем у номінації "Людина року-2021" за версією американського журналу Time

Насамкінець у NASA затвердили дату першої туристичної місії на Міжнародну космічну станцію. Екіпаж вирушить на МКС 28 лютого 2022 року.

Крім того, після понад двох десятиліть проєктувань було відправлено до космосу найбільший і найдорожчий в історії людства космічний телескоп "Джеймс Вебб", а ще раніше свої місії з дослідження Марса направили Китай, США та Об’єднані Арабські Емірати.

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