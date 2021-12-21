Наукове видання Nature назвало 2021 рік "роком тріумфу вакцин і наукових досліджень". Як людям вдалося просунутися у боротьбі з пандемією коронавірусу та з якими проблемами довелося зіткнутися – у матеріалі Суспільного.

56,9% населення планети щепились проти коронавірусу

За даними Our World in Data протягом 2021 року принаймні одну дозу вакцини від SARS-COV-2 отримали 56,9% населення планети. Результати спільного дослідження експертів ВООЗ і Європейського центру профілактики та контролю захворювань свідчать, що масова вакцинація, яку проводили уряди різних країн дозволила уникнути 470 тисяч смертей від COVID-19 лише у країнах Європи і США. Автори статті зазначають, що це також допомогло економікам згаданих держав повернутися до нормального режиму.

Не всі мали однаковий доступ до вакцин

2021 рік був роком соціальної нерівності, коли доступ до вакцин переважно мали жителі країн із вищим рівнем економічного розвитку. За даними Our World in Data лише 4,6% мешканців країн із низьким рівнем доходів отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.

Проблема нерівності у доступі до вакцин проти SARS-COV-2 має дві складові – гуманітарну та безпекову. "З одного боку, вакцинація допоможе зберегти життя мешканцям усіх країн світу, а з іншого – людям вдасться досягнути колективного імунітету лише тоді, коли принаймні 70% населення кожної з країн світу пройде повний курс вакцинації від COVID-19", – говорять науковці клініки Мейо.

Фото: АР Люди чекають на отримання вакцини Pfizer проти COVID-19, Париж, 6 грудня 2021-го

Це також має захистити планету від появи нових варіантів коронавірусу, адже чим більше людей інфікуються SARS-COV-2, тим більша ймовірність появи мутацій у його РНК. Старша вірусологиня Регіонального офісу ВООЗ країн Африки Ніксі Гумеде-Моелеці попередила, що неконтрольоване поширення коронавірусу в країнах Африки є ідеальним середовищем для розмноження "дуже тривожних" нових варіантів. Саме низький рівень вакцинації дозволяє поширюватися новим варіантам SARS-COV-2. Таким як Омікрон.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус наголошує на тому, що система охорони здоров’я має працювати в інтересах кожного жителя планети. Тому ВООЗ поставила глобальну ціль: до середини 2022 року вакцинувати 70% населення кожної країни світу, без виключення.

Рік мутацій коронавірусу

За даними міжнародної коаліції вірусологів Global Virus Network, восени 2020 року науковці виявили кілька варіантів коронавірусу, які викликали занепокоєння. Вони поширювалися швидше, ніж вже наявні варіанти SARS-COV-2 і науковці побоювалися, що розроблені вакцини проти COVID-19 виявляться неефективними.

Вакцини були 100% ефективними лише проти Альфи

Експерти ВООЗ виділили п’ять основних варіантів коронавірусу, які циркулювали в світі протягом 2021 року: Альфа, Бета, Гамма, Дельта і Омікрон. Вакцини були 100% ефективними лише проти Альфи. Усім іншим варіантам вдалося послабити захист від вакцинації: збільшувався шанс повторно захворіти на COVID-19, проте ймовірність потрапити до шпиталю і померти від захворювання залишалася низькою.

Наразі невідомо наскільки ефективною є вакцинація проти інфікування Омікроном. Науковці різних країн світу намагаються це перевірити. 8 грудня 2021 року представники Pfizer and BioNTech заявили, що третя доза вакцини проти COVID-19 здатна захистити людину від інфікування Омікроном, тоді як щеплення двома дозами демонструє знижену ефективність. ВООЗ та інші організації поки не робили жодних зав.

Фото: АР 7-річний Джуліан Сальгадо отримує другу дозу вакцини проти COVID-19 Pfizer, Чикаго, 11 грудня 2021 року

Вакцинація дітей

Поширення “Дельти”, що призводить до COVID-19 серед дітей, підштовхнуло науковців почати тестувати вакцини проти коронавірусу на дітях. У жовтні 2021 року Управління продовольства та медикаментів США дозволило вакцинувати дітей віком від 5 до 11 років м-РНК вакциною від Pfizer-BioNTech. Наразі застосування вакцини від Pfizer-BioNTech серед населення цієї вікової категорії дозволене у країнах Європи, Канаді, Ізраїлі та Австралії.

МОЗ України поки що рекомендує вакцинувати дітей від 12 років двома дозами вакцини від Pfizer-BioNTech. Після завершення усіх необхідних досліджень ситуація може змінитися.

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Прогрес у лікуванні СOVID-19

Вакцинація беззаперечно змінила перебіг пандемії коронавірусу. Проте, протягом 2021 року поряд зі способами попередження інфекції, медики й науковці розробляли та вдосконалювали методи її лікування. Наразі існує три можливі способи покращення стану хворого при COVID-19:

Прийом протизапальних ліків, які “знімають” надмірне запалення, що виникає в організмі людини під час коронавірусної інфекції. Це так званий цитокіновий шторм, який без вчасного медичного втручання спричиняє смерть хворого;

Лікування антитілами, що імітують власну імунну реакцію пацієнта на зараження коронавірусом;

Противірусні препарати, які блокують або ускладнюють розмноження SARS-COV-2.

Засоби, що знижують запалення

ВООЗ схвалила три протизапальні препарати, які рекомендовано застосовувати на пізніх стадіях коронавірусної інфекції, коли стає зрозуміло, що хворий має тяжкий перебіг захворювання. Ліки допомагають “тримати запалення під контролем”, перешкоджаючи пошкодженню життєво важливих органів, наприклад, легень.

Дослідження опубліковане у журналі Lancet свідчить, що синтетичний гормональний препарат, який застосовується для лікування бронхіальної астми, допомагає пацієнтам із легкою формою COVID-19 краще відновлюватися після захворювання. Офіційної інформації щодо використання даного препарату в Україні поки нема.

Терапія антитілами

Даним методом лікують пацієнтів, яким не потрібен кисень, а також тих, хто має підвищений ризик тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Його суть полягає в тому, що пацієнту вводять антитіла проти SARS-COV-2, які імітують його власний імунітет, знешкоджуючи вірус.

Науковці дослідили усі антитіла, які вироблялися у крові пацієнтів, що вилікувалися від COVID-19, протестували їх у лабораторії, відібрали нійбільш ефективні варіанти та розмножили в лабораторії. Так з’явилися два основних препарати антитіл від Regenone і Roshe та GSK. Обидва препарати рекомендовані до застосування Європейською медичною агенцією і знижують ризик смерті від COVID-19.

Антивірусні препарати

Противірусні препарати блокують розмноження вірусу в тілі людини. Це допомагає тримати настільки низьку кількість вірусних часток у тілі пацієнта, що імунна система здатна їх знищити. Наразі є три противірусні препарати, що проходять процедуру затвердження для застосування у різних країнах світу. Один від Pfizer і два від Merk.

Два препарати – це таблетки, які хворий має приймати два рази на день після появи перших симптомів коронавірусу, а третій (від Merk) буде вводитися тяжкохворим пацієнтам, щоб пришвидшити їхнє одужання. Жоден зі згаданих антивірусних лікарських засобів поки не затверджений в Україні.

Фото: АР У Бухаресті, Румунія, персонал одного з найбільших центрів вакцинації проти COVID-19 зробив гірлянду для ялинки з порожніх контейнерів для вакцин, використали 19 тисяч порожніх баночок, 6 грудня 2021

За весь час пандемії в Україні захворіло понад 3 мільйони 600 тисяч людей, 93 тисячі 608 людей померло.

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