Українська сторона виступила з ініціативою провести позачергове засідання Тристоронньої контактної групи через загострення ситуації на Донбасі, однак представники окупаційної адміністрації відмовляються від зустрічі.

Про це у коментарі Суспільному розповів член української делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

"Я бачив офіційну заяву, розміщену Никаноровою (самопроголошена міністерка закордонних справ так званої ДНР Наталія Никанорова — ред.), на ресурсах окупаційних адміністрацій, де вона справді пише, що немає сенсу проводити позачергове засідання Тристоронньої контактної групи. Хоча ще з ранку ми очікували на іншу відповідь", — зазначив він.

За словами політика, поки що інших сповіщень від бойовиків не надходило.

"Чи оповіщували вони офіційно ОБСЄ поки що не відомо. Тому все, на що ми спираємося — їхні заяви у їхніх засобах масової інформації", — додав Гармаш.

Згодом українська делегація у Тристоронній контактній групі офіційно повідомила, що позачергове засідання ТКГ, скликане на 18 годину 18 лютого 2022 року з ініціативи Координатора ОБСЄ в ТКГ, не відбулося через відмову російської сторони.

"Україна підтверджує свою готовність до негайного обговорення в рамках Тристоронньої контактної групи питань деескалації безпекової ситуації на лінії розмежування для запобігання будь-яким провокаціям та припинення поширення в інформаційному просторі панічних настроїв", — йдеться у повідомленні, оприлюдненому на офіційному Telegram-каналі делегації.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна не планує проводити жодних наступальних операцій чи диверсій на хімічному виробництві всупереч заявам російських ЗМІ.

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