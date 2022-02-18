Українська сторона виступила з ініціативою провести позачергове засідання Тристоронньої контактної групи через загострення ситуації на Донбасі, однак представники окупаційної адміністрації відмовляються від зустрічі.
Про це у коментарі Суспільному розповів член української делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.
"Я бачив офіційну заяву, розміщену Никаноровою (самопроголошена міністерка закордонних справ так званої ДНР Наталія Никанорова — ред.), на ресурсах окупаційних адміністрацій, де вона справді пише, що немає сенсу проводити позачергове засідання Тристоронньої контактної групи. Хоча ще з ранку ми очікували на іншу відповідь", — зазначив він.
За словами політика, поки що інших сповіщень від бойовиків не надходило.
"Чи оповіщували вони офіційно ОБСЄ поки що не відомо. Тому все, на що ми спираємося — їхні заяви у їхніх засобах масової інформації", — додав Гармаш.
Згодом українська делегація у Тристоронній контактній групі офіційно повідомила, що позачергове засідання ТКГ, скликане на 18 годину 18 лютого 2022 року з ініціативи Координатора ОБСЄ в ТКГ, не відбулося через відмову російської сторони.
"Україна підтверджує свою готовність до негайного обговорення в рамках Тристоронньої контактної групи питань деескалації безпекової ситуації на лінії розмежування для запобігання будь-яким провокаціям та припинення поширення в інформаційному просторі панічних настроїв", — йдеться у повідомленні, оприлюдненому на офіційному Telegram-каналі делегації.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна не планує проводити жодних наступальних операцій чи диверсій на хімічному виробництві всупереч заявам російських ЗМІ.
Що відомо
- 18 лютого ватажок "ДНР" Денис Пушилін оголосив про масову евакуацію жителів республіки до Ростовської області. Він стверджує, що президент Володимир Зеленський найближчим часом надасть військовим наказ про початок наступу на Донбасі.
- Невдовзі про евакуацію населення до Росії оголосив ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник. При цьому він закликав усіх чоловіків, здатних тримати в руках зброю, "стати на захист своєї землі".
- Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія шукає привід для початку вторгнення в Україну.
- 17 лютого російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали двоє мирних жителів. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.
- Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.
- Міністерство оборони Росії стверджує, що окремі російські військові підрозділи, які завершили свої навчання, повертаються у пункти постійного розташування. У Білорусі запевняють, що по завершенні спільних із Росією навчань 20 лютого звідти вийдуть усі російські військові. Українські та західні посадовці не вважають такі заяви правдивими.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.
- Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. Україна і Захід заявили, що таке визнання означатиме вихід Росії з Мінських домовленостей. Володимир Путін же вважає, що депутати РФ "орієнтуються на суспільну думку і думку виборців".
- Очільник Пентагону Ллойд Остін 17 лютого заявив, що Москва зосередила понад 150 тисяч військових на прикордонні з Україною, посилила військову присутність у Чорноморському регіоні, стягнула військово-повітряні сили, поповнила запаси крові. Велика Британія також фіксує, що до українських кордонів прибувають нові військові підрозділи РФ.
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