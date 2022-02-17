Дитсадок у Станиці Луганській, школа у Врубівці, артснаряд посеред Мар’їнки. Від ранку 17 лютого на Донбасі обстрілюють населені пункти. Загалом зафіксували 39 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ, заявили у пресцентрі ООС. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба дає іншу цифру — 42. Водночас місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення за менш ніж добу.

Україна вже заявила про порушення Мінських угод. Що розповідають про обстріли місцеві та як на них відреагували політики — у матеріалі Суспільного.

Станиця Луганська

Перше повідомлення про обстріли надійшло зі Станиці Луганської. Один зі снарядів влучив у дитячий садок.

"У тому приміщені, куди було потрапляння, не було людей, але люди були поряд і отримали контузії. Вони в лікарні. Обстрілами пошкоджені господарські споруди", — розповів Суспільному голова Військово-цивільної адміністрації Луганської області Сергій Гайдай.

У момент обстрілу у дитячому садку було 20 дітей. З них ніхто не постраждав. Троє працівників садку — дві жінки та чоловік — отримали контузії. Поліцейські та рятувальники Луганської області евакуювали дітей і персонал у безпечне місце.

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Наслідки обстрілу бойовиків садочка у Станиці Луганській, фото: Станично Луганська РДА Дитячий садок у Станиці Луганській, який обстріляли бойовики

За словами Гайдая, стріляли зі стрілецької зброї та "важкого калібру". "Не можу поки що сказати, чому саме сьогодні вони все це спланували, але знаю, що вони там оголосили мобілізацію. Набирають людей до своїх лав. Ніякого відведення ми не бачимо".

Гайдай не сумнівається, що обстріли проводили з окупованої території: "Зараз на ресурсах так званої “ЛНР” публікують фотографії нашого дитячого садочка і вони пишуть, що його обстріляли українські війська. Про що ми можемо говорити?!".

Половина Станиці Луганської через пошкодження електромережі залишилась без електрики. Також без електроенергії Старий Айдар, повідомили у пресслужбі Щастинської міської територіальної громади. Обстріли також влучили у залізничну станцію Кіндрашівська-нова поблизу Станиці Луганської. Сергій Гайдай підкреслив, що влада має план евакуації людей на період повномасштабної війни.

Мар’їнка

У Мар'їнці обстріли 17 лютого почались ближче до 10 ранку. Осколки одного зі снарядів поранили 65-річну жительку Мар'їнки, яка чекала автобус на зупинці, розповів співзасновник благодійного фонду "Восток SOS" Костянтин Рєуцький. З пораненнями черевної порожнини та руки її доправили до міської лікарні Курахового.

"Вона отримала уламкове поранення лівої руки, ще один уламок влучив у живіт, але, на щастя, залишив тільки подряпину", — розповів Рєуцький.

Суспільне На мапі позначена лінія розмежування та населені пункти, які обстріляли 17 лютого 2022 року

За інформацією голови Гуманітарної місії "Проліска" Євгена Капліна, це був один зі снарядів, який упав у середмісті поблизу автобусної зупинки неподалік школи №2.

"У Мар’їнці уламки долітали до школи №2. Для безпеки діти сховалися у сховищі, у міру можливості батьки забирають їх додому", — розповів голова Донецької ОДА Павло Кириленко. Та додав, що через обстріли російських окупантів без електропостачання залишились Красногорівка, Тарамчук, Степне та Солодке.

Також, за даними Кириленка, під час обстрілу в районі Авдіївки поранення отримав український військовий. Його шпиталізували.

Врубівка

О 10:25 стало відомо про обстріл Врубівки (Луганська область, поблизу Попасного), де снаряди впали на двір ліцею. В цей момент у школі були 30 учнів та 14 дорослих. Ніхто не постраждав, у будівлі повибивало шибки.

"Було пошкоджено вікна школи. На час обстрілу знаходилось 30 учнів та 14 людей персоналу. Станом на теперішній час співробітники і діти евакуйовані. Постраждалих нема. Діти всі плачуть. Всім страшно", — розповів Суспільному голова Попаснянської Війсково-ціивільної адміністрації Микола Ханатов.

facebook.com/popasnavca Наслідки обстрілу по смт. Врубівка

За даними ДСНС, також постраждав приватний будинок та газогін.

Реакція України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що проінформував про обстріли Станиці Луганської голову Європейської Ради Шарля Мішеля: "Обстріл проросійськими силами дитячого садка у Станиці Луганській — це велика провокація. Важливо, щоб дипломати та ОБСЄ залишалися в Україні — їхня моніторингова діяльність є додатковим чинником стримування. Нам необхідний дієвий механізм фіксації всіх порушень режиму тиші".

У Тристоронній контактній групі вже повідомили, що вимагають невідкладного скликання позачергових консультацій робочої групи з питань безпеки, а також позачергового засідання ТКГ.

«Саме задля того, щоб такі провокації не могли стати приводом для ескалації ми пропонуємо залучення представників країн Нормандського формату до участі в усіх механізмах, які здійснюють моніторинг і верифікацію дотримання режиму припинення вогню», — сказано в заяві. Також українська делегація відзначила, що готова до подальших переговорів, аби відновити режим тиші.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав атаку порушенням Мінських угод. "Ворог обстріляв українські території з важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Ми вже звернулися до всіх міжнародних партнерів із закликом негайно засудити це серйозне порушення Мінських угод".

Реакція Росії та представників незаконної влади окупованого Донбасу

У Кремлі відзначили нагнітання ситуації на Донбасі. "Звісно, більшою інформацією володіють наші військові, тому що є дані зі спеціальних джерел. Але навіть без цього зрозуміло, що ситуація нагнітається", — заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ми чуємо протягом останньої доби повідомлення про те, що, мовби, Росія зберігає великий ударний потенціал на кордоні. Але мова йде про нашу власну територію. Ніхто, жоден представник західний, не каже про великий ударний потенціал українських збройних сил на лінії розмежування", — додав він.

Начальник управління “народної міліції ЛНР” Ян Лещенко заявив звинуватив "київське військово-політичне керівництво в "спробі ескалації конфлікту".

Реакція Заходу

Міністр закордонних справ Ліз Трас, що прибула сьогодні до Києва з візитом, написала у Twitter, що занепокоєна повідомленнями про посилення російської агресії, особливо проросійською атакою дитячого садка та збільшенням військових на кордоні. Трас закликала Росію вивести війська заради деескалації та дипломатичного вирішення питання.

"Повідомлення про передбачувану аномальну військову діяльність України на Донбасі є кричущою спробою російського уряду сфабрикувати приводи для вторгнення. Це прямо з кремлівського сценарію. Велика Британія продовжить викривати російську дезінформаційну кампанію", — підкреслила вона у ще одному дописі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія намагається знайти привід для вторгнення в Україну, вдаючись до дезінформації та поширюючи заяви про обстріли на Донбасі з українського боку. "Ми занепокоєні тим, що Росія шукає привід для атаки проти України. Все ще немає жодної визначеності щодо російських намірів, ми не знаємо, що трапиться. Але ми знаємо, що Росія зосередила в Україні та навколо неї найбільшу силу, що ми бачили в Європі протягом десятиліть", — заявив посадовець.

За його словами, при цьому НАТО відомо, що в Україні, зокрема на Донбасі, діє багато офіцерів російської розвідки і Альянс бачив "спроби представити обґрунтування для повномасштабної операції, щоб надати якесь виправдання для вторгнення Україну".

Він також зауважив, що для запобігання такому розвитку подій НАТО вкрай уважно стежить за ситуацією довкола України. Столтенберг закликав РФ відвести війська та продовжити діалог з західними країнами.

За даними пресцентру ООС, з окупованої території лише в бік Станиці Луганської від ранку 17 лютого випустили 32 артилерійські снаряди. СБУ відкрило кримінальне провадження за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, який спричинив тяжкі наслідки) за фактом обстрілів з боку російських окупантів дитячого садочка та школи у Врубівці.

"Обстріл тривав близько 40 хвилин (йдеться про Станцію Луганську – ред.). Вогонь вівся прицільно для завдання втрат. За попередніми даними, ворог використав боєприпаси калібру 120 та 152 мм", — повідомили у пресслужбі СБУ.

На 16 лютого штаб ООС фіксував 230 одиниць військової техніки на тимчасово окупованих територіях Донеччини і Луганщини, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей.

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