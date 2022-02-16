Міністерство закордонних справ Білорусі заявило, що після завершення спільних білорусько-російських військових навчань всі збройні підрозділи РФ залишать територію країни разом із технікою та особовим складом.

Як повідомляє БелТА, про це заявив очільник МЗС Білорусі Володимир Макей.

"Жодного військовослужбовця, жодної одиниці бойової техніки (Збройних сил Росії — ред.) не залишиться після цих навчань", — сказав посадовець.

За його словами, відповідні заяви вже зробили оборонні відомства обох країн.

Окрім того, Макей зауважив, що Білорусь та Росія не порушили жодної міжнародної угоди чи документа, проводячи спільні навчання. Він додав, що дії Білорусі та Росії цілком обґрунтовані, оскільки підрозділи НАТО виявляють свою активність на Заході, зокрема у сусідніх із Білоруссю країнах.

На території Білорусі 10 лютого розпочався другий етап спільних військових навчань "Союзна рішучість-2022", які за планом триватимуть до 20 лютого. Навчання відбуваються на тлі російської ескалації біля кордонів України.

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Що відомо

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Від початку листопада 2021 року, коли з'явилася інформацію про можливість повномасштабного нападу Росії на Україну, низка ЗМІ припускали можливість нападу в тому числі з території Білорусі. Наприкінці листопада Лукашенко заявив, що в разі конфлікту Росії та України Білорусь буде на боці Росії.

Невизнаний низкою країн президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що розмістить на кордоні з Україною "цілий контингент" армії "у відповідь" на нібито стягування українських військ до кордонів Білорусі. Крім того, Лукашенко заявив, що частині співробітників міністерства з надзвичайних ситуацій видадуть вогнепальну зброю.

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