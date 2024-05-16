На фронті відбулося 114 бойових зіткнень, пʼять з яких ще тривають — Генштаб

Російські окупанти упродовж 16 травня завдали чотири ракетні удари із застосуванням семи ракет та 70 авіаційних ударів. Також армія РФ застосувала 431 дрон-камікадзе, здійснила майже 2800 обстрілів позицій українських військ. На фронті відбулося 114 бойових зіткнень, пʼять з яких ще тривають.

Про це повідомив Генштаб у зведенні станом на 23.30 годину 16 травня.

Загалом, ситуація на фронті контрольована Силами оборони України, суттєвих змін в обстановці не відбулось.