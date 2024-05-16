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РФ обстрілює Харківщину, Данія виділила новий пакет допомоги Україні. 814 день війни. Онлайн
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РФ обстрілює Харківщину, Данія виділила новий пакет допомоги Україні. 814 день війни. Онлайн

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Харківська область, військові
Український військовослужбовець батальйону ударних безпілотників 92-ї бригади готуються до запуску FPV дронів біля кордону з Росією в Харківській області, 15 травня 2024 року. REUTERS/Inna Varenytsia

17 травня — 814 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

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На фронті відбулося 114 бойових зіткнень, пʼять з яких ще тривають — Генштаб

Російські окупанти упродовж 16 травня завдали чотири ракетні удари із застосуванням семи ракет та 70 авіаційних ударів. Також армія РФ застосувала 431 дрон-камікадзе, здійснила майже 2800 обстрілів позицій українських військ. На фронті відбулося 114 бойових зіткнень, пʼять з яких ще тривають.

Про це повідомив Генштаб у зведенні станом на 23.30 годину 16 травня.

Загалом, ситуація на фронті контрольована Силами оборони України, суттєвих змін в обстановці не відбулось.

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