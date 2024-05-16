17 травня — 814 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Завдяки Силам оборони "вдалося додати впевненості" на Харківському напрямку, зокрема у Вовчанську.
- 17 травня, по всій Україні для побутових споживачів та промисловості можливі обмеження електроенергії.
- Данія виділить новий пакет військової допомоги для України на суму у 750 мільйонів євро.
- Війська РФ вдарили касетними боєприпасами по селу Вовчанської громади на Харківщині.
На фронті відбулося 114 бойових зіткнень, пʼять з яких ще тривають — Генштаб
Російські окупанти упродовж 16 травня завдали чотири ракетні удари із застосуванням семи ракет та 70 авіаційних ударів. Також армія РФ застосувала 431 дрон-камікадзе, здійснила майже 2800 обстрілів позицій українських військ. На фронті відбулося 114 бойових зіткнень, пʼять з яких ще тривають.
Про це повідомив Генштаб у зведенні станом на 23.30 годину 16 травня.
Загалом, ситуація на фронті контрольована Силами оборони України, суттєвих змін в обстановці не відбулось.
Росіяни завдали ракетного удару по Харкову
Росіяни завдали ракетного удару по Харкову, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.