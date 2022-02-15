Російські військові підрозділи Південного та Західного військових округів РФ, які завершили свої навчання, вже почали завантаження на транспорт та невдовзі почнуть повертатися у пункти постійного розташування.

Про це йдеться у відеозверненні представника Міноборони Ігоря Конашенкова, опублікованому державною інформаційною агенцією РФ ТАСС.

"По завершенню заходів бойової підготовки війська, як і завжди, здійснять марші комбінованим способом до пунктів постійної дислокації", — повідомив російський представник.

Що відомо

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

На думку Служби безпеки, український інформаційний простір зазнає потужного інформаційного впливу з метою нагнітання паніки в суспільстві та сіяння зневіри у здатності держави захистити своїх громадян.

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