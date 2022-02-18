17 лютого російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з низ з застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення отримали двоє мирних жителів.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.
Російські окупанти гатили з артилерії 122-го калібру, мінометів 120-го та 82-го калібрів, протитанкових ракетних комплексів, озброєння танків, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Обстріли фіксували поблизу Новотошківського, Водяного, Трудівського, Старогнатівки, Лобачевого, Південного, Майорська, Новоселівки Другої, Луганського, Старого Айдара, Мар'їнки, Світлодарська, Троїцького, Попасної, Зайцевого, Новозванівки, Станиці Луганської, Пісків, Авдіївки, Широкиного та інших населених пунктів.
Також на Донеччині зафіксували проліт БПЛА окупантів, ймовірно "Орлан-10", який перетнув лінію розмежування.
"Від дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один – бойове травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого військовослужбовця – середньої важкості, травмованого – задовільний", – повідомили у штабі.
Від початку 18 лютого російські окупанти 6 разів відкривали вогонь поблизу Болотеного, Новогнатівки, Старогнатівки, Чермалика та Шумів. Вони стріляли з артилерії 122-го калібру, з мінометів 120-го та 82-го калібрів та гранатометів.
Що відомо
- Протягом 17 лютого окупанти 47 разів порушили режим припинення вогню. Двоє військовослужбовців і двоє мирних жителів отримали поранення.
- Дитсадок у Станиці Луганській, школа у Врубівці, артснаряд посеред Мар’їнки. Від ранку 17 лютого на Донбасі обстрілюють населені пункти. Загалом зафіксували 47 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ, заявили у пресцентрі ООС. Водночас місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення за менш ніж добу.
- Збройні Сили України не планують жодних наступальних операцій. Про це 17 лютого повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенанта Валерій Залужний.
- Окупанти знову обстріляли Станицю Луганську, горять два приватних будинки
- Намагається вплинути на засідання ООН. Резніков пояснив, для чого Кремлю загострення на Донбасі
- Окупанти гатять з мінометів по всій лінії фронту, поранені військовий та двоє цивільних — штаб ООС
- Володимир Зеленський з Маріуполя провів розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем, під час якої проінформував про обстріл у Станиці Луганській.