17 лютого російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з низ з застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення отримали двоє мирних жителів.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.

Російські окупанти гатили з артилерії 122-го калібру, мінометів 120-го та 82-го калібрів, протитанкових ракетних комплексів, озброєння танків, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли фіксували поблизу Новотошківського, Водяного, Трудівського, Старогнатівки, Лобачевого, Південного, Майорська, Новоселівки Другої, Луганського, Старого Айдара, Мар'їнки, Світлодарська, Троїцького, Попасної, Зайцевого, Новозванівки, Станиці Луганської, Пісків, Авдіївки, Широкиного та інших населених пунктів.

Також на Донеччині зафіксували проліт БПЛА окупантів, ймовірно "Орлан-10", який перетнув лінію розмежування.

"Від дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один – бойове травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого військовослужбовця – середньої важкості, травмованого – задовільний", – повідомили у штабі.

Від початку 18 лютого російські окупанти 6 разів відкривали вогонь поблизу Болотеного, Новогнатівки, Старогнатівки, Чермалика та Шумів. Вони стріляли з артилерії 122-го калібру, з мінометів 120-го та 82-го калібрів та гранатометів.

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