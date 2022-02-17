Велика Британія не бачить ознак відведення російських військ від кордону України, натомість до кордонів прибувають нові військові підрозділи РФ.

Про це під час пресконференції 17 лютого заявив заступник міністра збройних сил Джеймс Хеппі.

"На жаль, попри повідомлення з Кремля про те, що війська почнуть відходити від українського кордону протягом останніх 48 годин, ми бачили протилежне — ще більше військових прибувають", — зазначив посадовець..

За його словами, протягом ночі відбувся анонімний брифінг США, на якому йшлося, що більш як 7000 російських військовослужбовців наблизились до кордону України.

"Ця цифра не означає, що ми безперечно в неї віримо тут, у Лондоні, але це безумовно вказує, що все більше військ наближається до українського кордону. Будуються мости, будуються польові шпиталі, і все це досить тривожно і це підкреслює неминучість усього цього", — підкреслив Хеппі.

Посадовець додав, що війська РФ зайняли позиції, придатні для початку маневрів. Окрім того, поблизу кордону зведені військові шпиталі.

"Оприлюднені Міністерством оборони Росії фотографії, які нібито показують, що техніка відходить від українського кордону, на жаль, на нашу думку, неточні. Це — дезінформація. Це не означає, що я не сподіваюся, що може бути досягнутий дипломатичний результат. Якщо ми помиляємося — це прекрасно. Це означає, що десятки тисяч людей не загинуть у великому збройному конфлікті", — зауважив він.

Джеймс Хеппі припустив, що однією з цілей ймовірного вторгнення Росії може бути окупація Одеси.

"Щоб вторгнутися, а потім окупувати таку велику країну, як Україна, ймовірно, знадобиться значно понад 140 000 військових. Але насправді те, чого вони можуть досягти наявними військами, більш ніж достатньо, щоб оточити Донбас, забрати головний порт України в Одесі і загрожувати столиці", — підсумував посадовець.

Що відомо

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.

Міністерство оборони Росії стверджує, що окремі російські військові підрозділи, які завершили свої навчання, невдовзі почнуть повертатися у пункти постійного розташування. У Білорусі запевняють, що по завершенні спільних із Росією навчань 20 лютого звідти вийдуть усі російські військові. Українські та західні посадовці не вважають такі заяви правдивими.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.

Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. Україна і Захід заявили, що таке визнання означатиме вихід Росії з Мінських домовленостей. Володимир Путін же вважає, що депутати РФ "орієнтуються на суспільну думку і думку виборців".

На тлі нарощування Росією військових сил біля українських кордонів Сполучені Штати ухвалили рішення про перекидання частини військ із Німеччини до Болгарії для проведення спільних навчань.

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