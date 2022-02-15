Президент Росії Володимир Путін вважає, що члени Державної думи, які ухвалили звернення до нього про визнання так званих Донецької і Луганської "народних республік", "орієнтуються на суспільну думку і думку виборців".

Про це він заявив 15 лютого за підсумками переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"У нашій країні переважна більшість людей співчуває жителям Донбасу, підтримує їх і сподівається, що ситуація там докорінним чином зміниться в кращий бік", — додав Путін.

За його словами, Росія повинна "зробити все для вирішення проблем Донбасу", але при цьому повинна передусім виходити з "не до кінця реалізованих можливостей з виконання Мінських домовленостей".

"І ми дуже розраховуємо, що наші партнери за океаном і в Європі здійснять належний вплив на чинну київську владу, і це рішення буде знайдене", — зазначив президент Росії.

Своєю чергою німецький канцлер Шольц, коментуючи звернення Держдуми до Путіна про визнання "ЛДНР", зазначив, що ухвалення такого рішення Москвою стане "політичною катастрофою".

"Лише якщо всі повернуться до Мінських домовленостей, це (відновлення процесу врегулювання — ред.) буде можливо, а там записані чіткі критерії", — додав він.

Що відомо

Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. За результатами рейтингового голосування депутати вирішили винести це питання на пленарне засідання та одразу направити його Володимиру Путіну.

15 лютого Верховна Рада звернулась до міжнародних організацій та парламентів країн світу щодо невизнання незалежності так званих ДНР та ЛНР, самопроголошених на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що визнання Росією "ЛНР" та "ДНР" буде розцінено Україною як вихід Росії з Мінських угод.

Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, у разі, якщо РФ офіційно визнає так звані Донецьку і Луганську "народні республіки", це стане "черговим грубим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України" і "порушенням Мінських домовленостей".

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