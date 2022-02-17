На тлі нарощування Росією військових сил біля українських кордонів Сполучені Штати ухвалили рішення про перекидання частини військ із Німеччини до Болгарії для проведення спільних навчань.

Про це на брифінгу 17 лютого заявив очільник Пентагону Ллойд Остін.

"Хочу висловити подяку Болгарії, яка сьогодні погодилася розмістити роту бронетранспортерів "Страйкер" для спільних військових навчань. Ці війська покинуть Німеччину протягом найближчих днів і допоможуть забезпечити нашу готовність і взаємосумісність із Болгарією як союзником НАТО", — сказав Остін.

Він уточнив, що такий крок було ухвалено відповідно до рішення ради міністрів оборони країн-членів НАТО, що відбулася напередодні, 16 лютого. Тоді Альянс підтвердив, що розглядає можливість посилення східного флангу і південної частини Європи додатковими бойовими групами. Уже відомо, що Франція погодилася очолити таку бойову групу в Румунії.

У болгарському Міністерстві оборони уточнили, що йдеться про розміщення в країні контингенту у 700-1000 військовослужбовців, з них 150 військовослужбовців і одиниць техніки будуть зі США. Навчання триватимуть до червня 2022 року.

Ще у грудні 2021 року ЗМІ повідомляли, що НАТО на тлі посилення російської агресії привела свої підрозділи у стан бойової готовності. У лютому 2022-го до Польщі прибув контингент американських і британських військових. Водночас генсек НАТО виключив можливість розміщення сил Альянсу в Україні.

Прокоментував міністр оборони США і заяви Росії про відведення частини військ від українських кордонів. За його словами, Москва, навпаки, зосередила понад 150 тисяч військових на прикордонні з Україною, посилила військову присутність у Чорноморському регіоні та стягнула військово-повітряні сили, навіть поповнила запаси крові.

"Україна не загрожує своїм сусідам. Але саме в це Москва намагається змусити нас повірити. І так Путін продовжує виправдовувати стягнення значної кількості військ і техніки", — підсумував Ллойд Остін.

Що відомо

Читайте також

Україна в НАТО. Чи станемо членами Альянсу і які умови

Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення

Військова допомога Україні на тлі загрози з боку Росії. Які країни допомагають озброюватися

Заборона роботи з банками та експорту технологій. Які санкції готують Росії у разі нападу на Україну

Росія хоче визнати самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". Як на це реагують політики України і світу

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу