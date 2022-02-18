Окупанти оголосили про масову евакуацію жителів ОРДО до РФ

18 лютого так званий "голова ДНР" Пушилін оголосив про масову евакуацію жителів окупованих районів Донеччини до РФ.

Про це повідомляє телеканал Дождь".

"18 лютого організовано масовий централізований виїзд населення до РФ. В першу чергу евакуації підлягають, жінки, діти та люди похилого віку", — заявив ватажок терористів.

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