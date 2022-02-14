Повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий. Про це за підсумками закритого засідання Ради національної безпеки і оборони 14 лютого заявив секретар органу Олексій Данілов.

"Ми на сьогоднішній день не вбачаємо, що широкомасштабний наступ РФ може відбуватися чи 16-го, чи 17-го числа", — сказав він, коментуючи заяви західних політиків і ЗМІ про можливість наступу на Україну найближчим часом.

Данілов укотре наголосив, що ключовою загрозою як Київ, так і західні партнери вважають внутрішню дестабілізацію України.

"За даними нашої розвідки і розвідки наших партнерів, дестабілізація всередині країни — це ситуація №1. Без внутрішньої дестабілізації зробити якісь неприємності для нашої країни вони (РФ — ред.) не зможуть", — сказав він.

Секретар РНБО зазначив, що роздмухування паніки є "дуже небезпечною ситуацією". "Чи можуть бути якісь негаразди з боку Російської Федерації? Так, можуть, але ми до цього готові", — додав секретар РНБО.

Що відомо

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

13 лютого видання "Українська правда" опублікувало матеріал про те, що з України вилетіли понад 20 приватних і чартерних літаків з українськими олігархами та народними депутатами. Станом на 14 лютого понад 20 країн оголосили про скорочення персоналу дипломатичних місій у Києві або повної евакуації посольств до міст Західної України.

З 14 по 19 лютого Національна поліція України переведена на посилений режим несення служби, "щоб оперативніше реагувати на будь-які загрози безпеці громадян".

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