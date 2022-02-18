Так звана "ЛНР" слідом за "ДНР" оголосила про евакуацію населення в Росію

Самопроголошений "глава ЛНР" Леонід Пасічник доручив організовану евакуацію населення. Про це повідомляє окупаційні засоби масової інформації.

"Доручаю главам територій, правоохоронним органам, надзвичайним службам забезпечити організовану евакуацію соціальних об'єктів та допомогти населенню у дорозі до прикордонних пунктів пропуску", - повідомляють окупаційній ЗМІ з посиланням на Леоніда Пасічника.

За словами Леоніда Пасічника Російська Федерація готова забезпечити приймання жителів з ОРДЛО.

Так званий "радник голови ЛНР" Родіон Мірошник розповів, що евакуація починається найближчим часом, насамперед населених пунктів, які найближче до лінії зіткнення, Первомайський та Кіровський райони. Э домовленість із Ростовською областю на розміщення людей.

Що відомо

18 лютого так званий "голова ДНР" Пушилін оголосив про масову евакуацію жителів окупованих районів Донеччини до РФ.

18 лютого російські окупанти обстріляли КПВВ "Щастя" та гуманітарний конвой Червоного Хреста. Про це Суспільному повідомила речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.

17 лютого ввечері окупації війська знову обстріляли Станицю Луганську та влучили у житловий будинок.

17 лютого російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали двоє мирних жителів.

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