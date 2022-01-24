Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Текстовий онлайн

Заява МЗС Великої Британії щодо екснардепа Євгена Мураєва

У неділю, 23 січня, Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що Росія прагне встановити в Україні проросійського лідера, а потенційним кандидатом є колишній депутат Євген Мураєв.

"У нас є інформація, яка вказує на те, що російський уряд прагне встановити проросійського лідера в Києві, обмірковуючи можливе вторгнення та окупацію України. Потенційним кандидатом розглядається колишній народний депутат України Євген Мураєв", — йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства Великої Британії.

У відповідь, російське зовнішньополітичне відомство порадило Великій Британії "припинити провокаційну діяльність": "Розповсюджена МЗС Британії дезінформація — ще одне свідчення того, що саме країни НАТО на чолі з англосаксами займаються ескалацією напруженості навколо України".

В коментарі виданню "Українська правда" Мураєв заперечив дані британської розвідки і заявив, що чекає на вибачення від МЗС Великої Британії: "Мені вже чотири роки заборонено в'їзд в Росію. Якби у мене були активи в Росії, вони були б замороженими, хоча в мене там ніколи не було нічого. Ви можете подивитися викладену мною програму – у нас з ними різне бачення розвитку країни. Україна має бути сильною і суверенною державною. Тому складно уявити, щоб у мене була якась комунікація з росіянами. Я вважаю, що та інформація, яку ми зараз бачимо — це непрофесіоналізм. Тому я сподіваюся на вибачення".