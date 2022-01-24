Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Текстовий онлайн

Перемовини Росії та США щодо "гарантій безпеки"ідеться зокрема про вимогу Кремля не дозволити, аби Україна та інші країни колишнього Радянського союзу мали право на члентсво в НАТО) не додали визначеності у ситуацію навколо загрози військового вторгнення в Україну. У Женеві сторони домовилися продовжити діалог, а США пообіцяли протягом наступного тижня дати Росії письмову відповідь на російські пропозиції щодо безпеки у Європі.
Після перемовин західні політики зробили низку заяв про можливу підтримку Києва у випадку збройної агресії РФ, водночас міністерства закордонних справ США, Великої Британії повідомили про часткове скорочення персоналу в диппредставництвах в Україні. Суспільне веде текстовий онлайн подій навколо можливої ескалації з боку Росії.
У Раді зареєстрували звернення до ООН, Європарламенту та урядів країн про "військовий шантаж" з боку РФ
Верховна рада звернеться до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій стосовно неприйнятності "військового шантажу" з боку Росії, повідомила народна депутатка від “Слуги народу”, постійна представниця Верховної ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря. У проєкті пропонується визнати, що "гарантії безпеки" РФ суперечать Конституції України.
Також вимоги РФ до міжнародних партнерів щодо недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України, є порушенням: основних принципів та норм міжнародного права, Статуту ООН, Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року (Гельсінський заключний акт), Підсумкового документу Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 21 листопада 1990 року (Паризька хартія для нової Європи); Будапештського меморандуму; Резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Територіальна цілісність України", Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму від 9 грудня 1999 року та інших міжнародно-правових актів.
Зеленський закликав українську розвідку до "наступальних дій"
Для української розвідки настав час не лише ефективно стримувати, а й почати наступальні дії щодо відстоювання національних інтересів України. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі із розвідниками.
"Впевнений, настав час переходити до наступальних дій щодо відстоювання наших національних інтересів. Ви маєте досвід і можливості для втілення такої стратегії. Інтелект, здатність генерувати нешаблонні рішення для гострих проблем, відвага й самовідданість кожного розвідника мають і надалі залишатися дієвими інструментами для роботи на благо нашої держави", – цитує пресслужба ОП Володимира Зеленського.
Він зазначив, що нині розвідка відіграє вирішальну роль для прийняття стратегічних рішень щодо безпеки та оборони України.
Спікер Стефанчук запевнив, що Рада має стратегію на випадок агресії РФ
Парламент готовий до будь-якого розвитку подій та готовий працювати ефективно у випадку нападу Росії, заявив голова Верховної ради Руслан Стефанчук 24 січня під час брифінгу в парламенті.
"Ми маємо необхідне забезпечення, законодавчі напрацювання на випадок будь-якого можливого розвитку подій. У цьому питанні за парламентом не буде жодних затримок: ми виконуватимемо покладені на парламент функції швидко й ефективно", – сказав Стефанчук.
В ОП прокоментували вивезення сімей іноземних дипломатів
Рішення вивезти з України членів сімей та частину співробітників посольства США в Києві викликане не так зростанням загрози вторгнення Росії, як логікою внутрішньополітичної ситуації в США. Таке припущення в коментарі LIGA.net висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
За його словами, якби Держдепартамент США не зробив цього, то зіткнувся б із критикою всередині країни. США постійно говорять про ризики погіршення ситуації з безпекою, тож було б дивно не піклуватися про членів сімей дипломатів, зазначив Подоляк. За його словами, рішення Держдепу не вносить серйозних змін у роботу американських диппредставництв.
Лукашенко погрожує розмістити на кордоні з Україною "цілий контингент"
Невизнаний низкою країн президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь розмістить на кордоні з Україною "цілий контингент" своєї армії. Він вважає, що такі кроки необхідно робити "у відповідь" на нібито стягування українських військ до кордонів Білорусі.
Про це Лукашенко повідомив під час зустрічі з головою Державного прикордонного комітету Білорусі 24 січня: "Ми просто хочемо захистити наш південний кордон".
ЄС заявив про підговку "надзвичайних" санкцій проти РФ
Європейський Союз готовий накласти на Росію “небачені раніше” економічні санкції, якщо вона нападе на Україну, заявив представник Данії в понеділок, 24 січня, у Брюсселі, де на засідання зібралися міністри закордонних справ ЄС, щоб обговорити ситуацію на кордоні між Росією та Україною. Крім того, міністри закордонних справ ЄС заявили, що надішлють Москві єдине попередження, повідомляє Reuters.
Міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод заявив журналістам: “Без сумніву, ми готові відреагувати всеосяжними, ніколи не бачених раніше санкціями, якщо Росія знову вторгнеться в Україну”.
Він відмовився повідомити, на які сектори будуть спрямовані санкції, передає Reuters.
“Росія повинна знати, Путін повинен знати, що ціна використання провокацій і збройних сил для зміни кордонів у Європі буде дуже і дуже високою... Ми готові вжити найсуворіші санкції, більш жорсткі, ніж у 2014 році", — сказав представник Данії.
НАТО посилює присутність у Східній Європі
Країни НАТО збираються перевести свої сили у стан готовності та направити додаткові кораблі та винищувачі до військових баз НАТО у Східній Європі. Так в Альянсі хочуть посилити сили для стримування та оборони союзників від можливої агресії Росії щодо сусідніх країн, повідомляється на сайті НАТО.
"Я вітаю союзників, які виступили за надання додаткових сил НАТО. Ми продовжуватимемо вживати всіх необхідних заходів для захисту та оборони наших союзників, у тому числі шляхом посилення східного фронту Альянсу. Ми завжди будемо реагувати на будь-яке погіршення нашого безпекового середовища, в тому числі шляхом посилення нашої колективної оборони", — цитує пресслужба Альянсу генерального секретаря Єнса Столтенберга.
ЄС поки не планує вивозити сім'ї дипломатів
Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що країни Європи не збираються вивозити дипломатів з України на тлі можливої російської агресії. Він вважає, що нині не варто "драматизувати" ситуацію, поки переговори з Росією тривають, передає DW.
"Державний секретар Блінкен пояснить нам причини такого рішення. Ми не маємо наміру робити таку ж річ, тому що не знаємо про жодну особливу причину для цього. Але секретар Блінкен поінформує нас. І я не думаю, що ми маємо драматизувати, оскільки переговори тривають. Я не думаю, що ми маємо полишати Україну. Але, можливо, Блінкен володіє більшою інформацією і поділиться з нами", — заявив Боррель.
Велика Британія оголосила про тимчасове скорочення персоналу посольства в Україні
Велика Британія почала "відкликати" співробітників посольства Сполученого королівства в Україні на тлі військової загрози з боку Росії, передає BBC.
Таке рішення щодо британських дипломатів було прийнято на тлі заяви США про необхідність родинам американських співробітників посольства покинути Україну. ВВС повідомляє, що конкретних загроз британським дипломатам немає, однак за рішенням близько половини співробітників, які працюють у Києві, повернуться до Великобританії.
Суспільне звернулося за офіційним коментарем до дипломатичної установи.
Як передає ВВС, рішення про скорочення персоналу посольства Британії ухвалили після того, як США наказали родичам співробітників свого посольства покинути Україну, заявивши, що російське вторгнення може статися "у будь-який час".
Байден розглядає можливість розміщення в Європі до 5 тисяч військових
Президент США Джо Байден розглядає можливість розміщення у країнах Східної Європи до 5 тисяч американських військовослужбовців, а також кораблі та авіацію, повідомляє The New York Times із посиланням на джерела в адміністрації Білого дому.
Таким чином Пентагон запропонував Байдену один із можливих варіантів реакції на демонстрацію сили з боку Росії біля кордонів України.
Відмічається, у заміській резиденції президента США Кемп-Девід, високопосадовці Пентагону представили Байдену кілька варіантів дій. Один із них передбачає відправлення від 1 тисячі до 5 тисяч військовослужбовців до країн Східної Європи з можливістю збільшення їх чисельності у 10 разів, якщо відбуватиметься деескалація ситуації.
У МЗС України назвали рішення Держдепу "передчасним"
У Міністерстві закордонних справ України вважають передчасним рішення Державного департаменту США про від'їзд членів родин співробітників американського посольства в Києві, а також надання частині співробітників можливості поїхати на добровільній основі. Українські дипломати назвали такий крок американської сторони проявом надмірної перестороги. Про це Суспільному повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
“Поважаючи право іноземних держав на забезпечення безпеки своїх дипломатичних місій, вважаємо такий крок американської сторони передчасним і проявом надмірної перестороги. Фактично кардинальних змін в безпековій ситуації впродовж останнього часу не відбулося: загроза нових хвиль російської агресії залишається сталою з 2014 року, а накопичення російських військ біля державного кордону почалося ще в квітні минулого року”, — окреслив позицію українського МЗС Ніколенко.
Держдеп погодив частковий виїзд дипломатів з України
24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд (“санкціонований від’їзд”) державних службовців США та наказав виїхати членам родин (“обов’язковий від’їзд”) державних службовців США з посольства у Києві. Про це повідомляється на сайті посольства США в Україні.
Санкціонований від’їзд дає працівникам можливість поїхати, якщо вони бажають. Їх виїзд не є обов’язковим, пояснили у посольстві. Обов’язковий від’їзд для членів родин вимагає, щоб родини залишили країну. Статус розпорядження про від’їзд з посольства США переглянуть не пізніше ніж за 30 днів.
“Держдепартамент ухвалив рішення дозволити виїзд з дипломатичної місії в Україні як особливу пересторогу через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підриву безпеки громадян України й інших осіб, які відвідують Україну або проживають в Україні”, — йдеться у повідомленні на сайті посольства.
Авіакомпанії змінюють розклад рейсів через можливе вторгнення
Авіакомпанія Lufthansa змінить розклад деяких своїх рейсів до Києва. Новий розклад сплановано таким чином, аби екіпажі не ночували у Києві, а одразу поверталися на бази. Про це представники авіакомпанії Lufthansa розповіли в коментарі DW 23 січня.
За даними порталу avianews, до аналогічних заходів вдалися швейцарська авіакомпанія Swiss, Австрійська Austrian Airlines і Нідерландська KLM. Згідно з даними онлайн-радар flightradar24.com, ці авіакомпанії 23 січня змінили свій графік польотів в українську столицю так, щоб їхні літаки та екіпажі не залишалися на ніч в Україні.
Раніше ексдепутатка Верховної ради України Вікторія Войціцька на своїй сторінці у Facebook повідомила, що зміна розкладу рейсів авіакомпанії сталася через ризик військового вторгнення Росії в Україну.
Javelin від Естонії надійдуть до України найближчими тижнями
Про це повідомив посол Естонії в Україні Каймо Кууск в інтерв’ю Радіо Свобода.
"Це нормальна процедура – ми повинні були спитати дозволу і отримали його. США зробили все дуже швидко, без зайвої бюрократії. Тому в нас є ракети Javelin в Естонії, готові до відправки в Україну", – повідомив дипломат.
Посол не уточнив скільки саме комплексів буде надано Україні, проте заявив, що йдеться про "десятки, десятки, десятки і ще десятки ракет".
Друга партія військової допомоги від США
Увечері 23 січня до Києва прибув борт зі США, який доставив понад 80 тонн військової допомоги для посилення обороноздатності України. Про це у Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков. "Друга пташка в Києві! Понад 80 тонн зброї для зміцнення обороноздатності України від наших друзів в США! І це ще не кінець. P. S. вантаж прибув під надійною охороною", — повідомив Резніков.
Суспільне зібрало найгучніші заяви західних політиків щодо України за вихідні
Зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що реакція США та союзників буде пропорційною ступеню та методу агресії, застосованому Росією проти України. Це включає використання парамілітарних сил та кібератак. А міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс наголосила про можливість Тристороннього союзу з Україною та Польщею.
Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт висловилася проти надання Україні летального озброєння, а Маркус Зьодер, прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер взагалі сказав, що Росія не ворог Європи.
Усі заяви та реакції політиків — тут.
Ентоні Блінкен розповів, чому США не запроваджують санкції проти Росії вже зараз
Державний секретар США Ентоні Блінкен 23 січня прокоментував заклики щодо введення санкцій проти Росії без очікування подальшої ескалації. Блінкен заявив, що такі превентивні санкції підважать політику стримування Росії.
"Якщо говорити про санкції, метою цих санкцій є стримування російської агресії. Тож якщо їх запровадити зараз, втратимо стримувальний ефект", – заявив Держсекретар Блінкен.
Блінкен також заявив, що якщо російські війська перетнуть кордон України, це стане підставою для введення санкцій.
Кулеба — про можливе визнання Росією ОРДЛО
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що можливе визнання ОРДЛО з боку Росії буде "повним виходом" з Мінських домовленостей.
"Можливе визнання "ДНР" та "ЛНР" Російською Федерацією стане очевидним і повним виходом Росії з Мінських домовленостей", – заявив міністр Кулеба.
Очільник українського МЗС також наголосив, що відповідальність за виконання Мінських угод лежить на Росії. Він заявив, що для світу Росія є стороною Мінських домовленостей та зобов’язана виконувати їх, починаючи з безпекової частини.
Пропозиція щодо визнання ОРДЛО Росією 19 січня була висловлена у російській Державній думі. Тоді депутати з фракції КПРФ подали на розгляд проєкт постанови у якому пропонували російській Думі звернутися до Володимира Путіна з проханням про визнання окупованого Донбасу незалежними державами.
Тривожний рюкзак для медійників
Інститут Масової Інформації підготував список речей, які мають складати "тривожний рюкзак медійника". Проте цей список може стати у нагоді не лише медійникам. Рюкзак або сумка мають бути максимально легкими та зручними, аби було можливо пересуватися з ними протягом тривалого часу. Список складається з наступних речей:
Документи:
- Скановані копії всіх важливих документів необхідно завантажити на хмарний сервіс. Слід зробити та запам’ятати коротке посилання, яке дозволить у будь-який момент отримати доступ до файлів.
- Скановані копії документів також слід зберегти на окремій флешці.
- Декілька комплектів копій документів потрібно роздрукувати та покласти у водонепроникні пакети.
- Оригінали документів також варто покласти у водонепроникні пакети.
- Паперова мапа доріг України. На ній не можна робити жодних позначок.
- SIM-картки всіх мобільних операторів України з мінімальною кількістю грошей на них.
- Додатковий кнопковий мобільний телефон.
- Готівка у місцевій та іноземній валюті.
Аптечка:
- Якщо людина постійно вживає якісь ліки, їх потрібно взяти з собою з запасом на шість місяців.
- Загальні ліки: знеболювальні, антигістамінні, жарознижувальні, антибіотики широкого спектра, ліки проти розладу шлунку та отруєння.
- Перев’язувальні матеріали, засоби дезінфекції, джгут-турнікет.
- Захисні медичні маски.
Особисті речі:
- Засоби гігієни: мають бути максимально зручні в користуванні. Наприклад, сухий шампунь або шампунь і гель для душу "два в одному".
- Засіб дезінфекції рук.
- Спортивний рушник, який швидко сохне.
- Якщо людина носить лінзи або окуляри: запас лінз на 6 місяців, дві пари окулярів.
- Комплект білизни та шкарпеток по три одиниці.
- Термобілизна.
- Флісова кофта.
- Зручний одяг для заміни.
- Водонепроникна куртка.
- Спальний мішок.
Інші речі:
- Радіоприймач.
- Ліхтарик налобний та звичайний.
- Запасні батарейки.
- Сірники у водонепроникних пакетах.
- Зарядні пристрої.
- Павербенк.
- Мультитул.
- Блокнот та олівець.
Їжа:
- 1 літр води.
- Таблетки для очищення води.
- Сухпай на три дні. Можна взяти туристичні або армійські набори з готовими стравами, але зверніть увагу на спосіб їхнього приготування.
- Енергетичні батончики, сухофрукти, горіхи, шоколад.
Байден зібрав Радбез
Президент США Джо Байден провів зустріч Ради національної безпеки США 23 січня для обговорення ситуації на українсько-російському кордоні. Під час зустрічі президент Байден ще раз наголосив, що подальша агресія Росії проти України матиме "суворі наслідки" через реакцію Сполучених Штатів та їхніх союзників.
Канада запропонувала Україні стрілецьке озброєння
Уряд Канади 21 січня пообіцяв постачання стрілецького озброєння для протистояння російські агресії. Згідно з повідомленням, постачання амуніції з Канади планується використати задля озброєння сил Територіальної оборони Збройних Сил України.
За інформацією CBC, постачання озброєння включатиме стрілецьку зброю, а також бронежилети та захисні окуляри.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба — про відмову ФРН надати зброю Україні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив розчарування відмовою Німеччини надати Україні оборонне озброєння та сказав, що українці пам'ятатимуть це "десятиліттями".
Ми розчаровані відмовою ФРН затвердити постачання оборонного озброєння Україні. На жаль, українці ще десятиліттями пам'ятатимуть про це, і для мене, як для глави МЗС, це дуже сумно", — сказав він в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag.
Раніше німецький уряд вже заявляв, що країна продовжить політику попередньої влади та утримається від постачання зброї Україні.
Лондон прокоментував можливість відправки британських військових в Україну
Велика Британія готова підтримувати Україну в разі вторгнення Росії, однак навряд надішле своїх військових.
Про це заявив заступник прем'єр-міністра Домінік Рааб після того, як посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що у випадку російського вторгнення Україна звернеться до Великої Британії по допомогу включно із запрошенням британських військовослужбовців на свою територію.
Заява МЗС Великої Британії щодо екснардепа Євгена Мураєва
У неділю, 23 січня, Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що Росія прагне встановити в Україні проросійського лідера, а потенційним кандидатом є колишній депутат Євген Мураєв.
"У нас є інформація, яка вказує на те, що російський уряд прагне встановити проросійського лідера в Києві, обмірковуючи можливе вторгнення та окупацію України. Потенційним кандидатом розглядається колишній народний депутат України Євген Мураєв", — йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства Великої Британії.
У відповідь, російське зовнішньополітичне відомство порадило Великій Британії "припинити провокаційну діяльність": "Розповсюджена МЗС Британії дезінформація — ще одне свідчення того, що саме країни НАТО на чолі з англосаксами займаються ескалацією напруженості навколо України".
В коментарі виданню "Українська правда" Мураєв заперечив дані британської розвідки і заявив, що чекає на вибачення від МЗС Великої Британії: "Мені вже чотири роки заборонено в'їзд в Росію. Якби у мене були активи в Росії, вони були б замороженими, хоча в мене там ніколи не було нічого. Ви можете подивитися викладену мною програму – у нас з ними різне бачення розвитку країни. Україна має бути сильною і суверенною державною. Тому складно уявити, щоб у мене була якась комунікація з росіянами. Я вважаю, що та інформація, яку ми зараз бачимо — це непрофесіоналізм. Тому я сподіваюся на вибачення".