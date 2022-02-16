Президент Володимир Зеленський заявив, що попри заяви Росії про відведення частини військ і техніки від українських кордонів ситуація там не змінюється. Про це він заявив під час марафону єднання "#UAразом" в ефірі Суспільного.

"Ситуація на кордонах з Росією контрольована нашими військовими. Ми не бачимо змін, бачимо велике накопичення військ. Воно не змінюється за останні тижні. Бачимо ті чи інші ротації, але я не назвав би ці ротації відведенням військ з боку Російської Федерації. Ми не можемо це констатувати", — сказав Зеленський.

Він додав, що Росія не вперше стягувала війська до українських кордонів, тому варто утриматися від висновків про ситуацію.

"Радіти рано. Але відбувається те, що бачили наша розвідка, наші військові підтверджене нашими професійними людьми. На сьогодні бачимо все це скупчення. Констатувати відведення будемо, коли це станеться і буде період у зменшенні російських військових угруповань і техніки на тих чи інших ділянках кордону", — підсумував президент.

Що відомо

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