Президент Володимир Зеленський заявив, що попри заяви Росії про відведення частини військ і техніки від українських кордонів ситуація там не змінюється. Про це він заявив під час марафону єднання "#UAразом" в ефірі Суспільного.
"Ситуація на кордонах з Росією контрольована нашими військовими. Ми не бачимо змін, бачимо велике накопичення військ. Воно не змінюється за останні тижні. Бачимо ті чи інші ротації, але я не назвав би ці ротації відведенням військ з боку Російської Федерації. Ми не можемо це констатувати", — сказав Зеленський.
Він додав, що Росія не вперше стягувала війська до українських кордонів, тому варто утриматися від висновків про ситуацію.
"Радіти рано. Але відбувається те, що бачили наша розвідка, наші військові підтверджене нашими професійними людьми. На сьогодні бачимо все це скупчення. Констатувати відведення будемо, коли це станеться і буде період у зменшенні російських військових угруповань і техніки на тих чи інших ділянках кордону", — підсумував президент.
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Що відомо
- Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців на тлі напруженості навколо ескалації на кордоні з Росією. Він зокрема повідомив, що день 16 лютого, який анонсують, як дату можливого нападу РФ, Україна зробить Днем єднання. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.
- Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.
- Міністерство оборони Росії стверджує, що окремі російські військові підрозділи, які завершили свої навчання, невдовзі почнуть повертатися у пункти постійного розташування. У Білорусі запевняють, що по завершенні спільних із Росією навчань 20 лютого звідти вийдуть усі російські військові.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.
- Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. Україна і Захід заявили, що таке визнання означатиме вихід Росії з Мінських домовленостей. Володимир Путін же вважає, що депутати РФ "орієнтуються на суспільну думку і думку виборців".
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