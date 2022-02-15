Визнання Росією "ЛДНР" підірве Мінські домовленості — генсек НАТО

У разі, якщо Російська Федерація офіційно визнає так звані Донецьку і Луганську "народні республіки", це стане "черговим грубим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України".

Про це на брифінгу перед зустріччю міністрів оборони країн Північноатлантичного Альянсу 15 лютого заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Безсумнівно, Донецьк і Луганськ є частиною України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Тому таке визнання буде порушенням міжнародного права та територіальної цілісності та суверенітету України. Ба більше — це буде ще й порушенням Мінських домовленостей", — зауважив він.

На думку Столтенберга, визнання Росією "ЛДНР" також ускладнить політичне розв’язання війни на Донбасі на основі "Мінська". Він нагадав, що Альянс підтримує зусилля з урегулювання конфлікту в межах "Нормандського формату".

Зазначимо, що раніше схожу позицію висловило й міністерство закордонних справ України. За словами речника відомства Олега Ніколенка, визнання Росією "ЛДНР" означатиме її свідомий вихід із Мінських домовленостей.

Що відомо

Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. За результатами рейтингового голосування депутати вирішили винести це питання на пленарне засідання та одразу направити його Володимиру Путіну.

15 лютого Верховна Рада звернулась до міжнародних організацій та парламентів країн світу щодо невизнання незалежності так званих ДНР та ЛНР, самопроголошених на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що визнання Росією "ЛНР" та "ДНР" буде розцінено Україною як вихід Росії з Мінських угод.

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