Російські збройні сили готові розпочати повномасштабну військову операцію проти України з другої половини лютого. Про таке повідомила естонська розвідка. За її даними, після досягнення військової готовності для початку операції потрібне лише політичне рішення.

За даними розвідки, російські сили, зосереджені на українському кордоні, становлять безпосередню загрозу для України і є ультиматумом для Заходу.

“До другої половини лютого 2022 року Росія створила умови та можливості, необхідні для початку широкомасштабного військового наступу проти України, якщо це вирішить російське керівництво”, — йдеться у матеріалах естонської сторони.

У розвідці повідомили, що восени 2021 та взимку 2022 року Росія мобілізувала на українському кордоні 150 тисяч військових, розгорнувши підрозділи та війська з усіх своїх військових округів, включаючи Далекий Схід, і всіх дванадцяти армій. Це найбільше військове нарощування Росією за останні 30 років, зазначили розвідники.

“Крім трьох мотострілецьких дивізій, однієї повітряно-десантної дивізії та однієї бригади морської піхоти, які постійно дислокуються в регіоні, Росія перекинула в регіон понад 60 мотострілецьких і танкових батальйонів, близько десяти ракетних дивізіонів “Іскандер” і понад 30 дивізіонів артилерії та реактивної артилерії”, — йдеться в оприлюдненому аналітичному висновку.

Там також повідомляється, що Росія ввела на українському напрямку додаткові підрозділи командування і тилу. Контингент підтримується військово-повітряними силами та Чорноморським флотом Росії, оснащеним ракетами “Калібр”. Взимку 2021-2022 років відбулося значне зростання діяльності російських спецслужб і підрозділів спецназу проти стратегічно важливих об’єктів в Україні.

“Росія перекинула близько 20 тисяч військових до Білорусі в рамках своєї військової підготовки. Спільні навчання “Союзна рішучість 2022” були організовані, щоб виправдати або забезпечити прикриття розгортання сил у сусідній країні”, — поінформували розвідники.

За їхніми даними, крім маневрових підрозділів, у Білорусі також вперше були розміщені ракетні комплекси “Іскандер” та зенітні комплекси С-400. До Білорусі прибули підрозділи трьох повітряно-десантних дивізій і всіх десантних бригад.

“У майбутньому Росія може продовжувати утримувати ротаційну групу сил на території Білорусі. Це зашкодить ширшій безпековій ситуації в регіоні Балтійського моря та НАТО, скоротивши час підготовки до нападу на країни Балтії”, — підсумували в естонській розвідці.

Фото: з сайту розвідки Естонії Путін може почати наступ у другій половині лютого. Розвідка Естонії назвала нову дату вторгнення

Там наголосили, що якщо Росія вибере війну, рівень військової загрози в Європі зросте.

“Хоча війна в Україні не становитиме безпосередньої військової загрози для Естонії чи НАТО, політичний і військовий тиск Росії на країни Балтії може посилитися в довгостроковій перспективі, якщо Росія досягне дипломатичного та/або військового успіху в українському питанні”, — зробили висновок естонські аналітики.

За їхніми словами, навіть якщо російське керівництво вдасться переконати відмовитися від військової агресії, Естонія та інші західні країни повинні готуватися до дедалі більш тривалого військового тиску з боку Росії – прямі загрози війни стали невід’ємною частиною зовнішньої політики путінської Росії за останній рік.

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