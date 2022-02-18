Україна не готує жодних диверсій на Донбасі — МЗС

Україна не планує проводити жодних наступальних операцій чи диверсій на хімічному виробництві всупереч заявам російських ЗМІ.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві", — підкреслив він.

За словами міністра, Україна прагне мирного врегулювання конфлікту.

"Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню", — наголосив Кулеба.

15 січня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що на тимчасово окупованій території Донецькій області на хімічному підприємстві стався витік отруйних речовин. Розвідники попередили, що Росія може використати це для звинувачення України.

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