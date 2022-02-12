Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення та заявили про безпрецедентну підтримку з боку міжнародних партнерів.

Відповідна заява оприлюднена на сайті Міноборони.

Резніков зауважив, що українська армія та добровольці змогли вистояти у 2014 році, "коли "брат" нахабно встромив ножа у спину".

"Зараз ситуація зовсім інша. Кожен, хто бодай один раз дивився в очі нашим воїнам, впевнений — повторення 2014 не буде, агресору не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків, ані будь-яке інше місто", — заявив глава українського оборонного відомства.

Він зазначив, що "оголошення" про початок широкомасштабного вторгнення Росії лунають не вперше за останні пів року і радить сприймати їх як додатковий спосіб зруйнувати наміри ворога. Резніков зауважив, що сьогодні Україна має безпрецедентну та найбільшу за весь час Незалежності підтримку з боку міжнародних партнерів. Зокрема, протягом місяця Україна отримала від різних країн майже 2000 тон сучасного озброєння, боєприпасів і засобів бронезахисту.

Міністр додав, що країна готова до всіх сценарії розвитку подій, а заяви з Москви про начебто наміри України напасти на Росію назвав "абсурдом".

"Ми не збираємося ні на кого нападати, але робимо все, щоб зміцнити оборону і виключити можливість ескалації. Ми плануємо йти політико-дипломатичним шляхом. Я вам більше скажу — саме дипломатичним і мирним шляхом додому повернуться і Донеччина з Луганщиною, і Крим із Севастополем", — наголосив глава Міноборони.

У цій ситуації він закликав українців зберігати спокій, оскільки зараз це "головна зброя", та продовжувати звичайне життя.

Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний запевнив, що українські воїни "не віддадуть ні клаптика Української землі".

"420 тисяч українських воїнів і кожен без винятку командир уже дивилися в очі смерті. Командувачі видів, родів, командири бригад, батальйонів і рот — це фахівці своєї справи і патріоти своєї держави", — додав він.

Що відомо

12 лютого президент Володимир Зеленський закликав українців не піддаватися паніці та повідомив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

12 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен під час розмови з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим попередив російську сторону про "масовану і єдину трансатлантичну відповідь" у разі нападу на Україну.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Більше десятка країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз заявив, що не планує евакуації свого персоналу і продовжує діяльність у звичному режимі.

Послиня Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс та голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявили, що залишаться у Києві попри рекомендації виїхати з країни на тлі загрози вторгнення Росії.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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