Сполучені Штати і далі фіксують свідчення, що Росія продовжує військову ескалацію на кордоні з Україною. Вашингтон припускає, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Як повідомляє Reuters, про це 10 лютого заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Простіше кажучи, ми й далі спостерігаємо дуже тривожні сигнали російської ескалації — зокрема прибуття нових військ до кордонів з Україною. Як ми й казали раніше, зараз ми в тому проміжку, коли вторгнення може початися будь-коли, і, щоб було зрозуміло, це може статися і під час Олімпіади", — сказав він.

У січні 2022 року видання Bloomberg повідомляло, що лідер Китаю Сі Цзіньпін нібито міг попросити Володимира Путіна не здійснювати вторгнення в Україну на час зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Це начебто втягло б КНР у "дипломатичне протистояння". Пекін і Москва цю інформацію офіційно спростували.

А 7 лютого РФ і КНР опублікували спільну заяву, де погодилися з вимогами російських "гарантій безпеки" — тобто виступили проти подальшого розширення НАТО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав розширення та суверенне право країн на приєднання фундаментально різними речами.

Напередодні, 10 лютого, американська влада закликала громадян США не їздити в Україну через посилення загрози російських військових дій та COVID-19. Ті, хто в Україні, мають виїхати зараз комерційним або приватним шляхом, повідомив Державний департамент країни.

Що відомо

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію. Міністр оборони України Олексій Резніков, однак, поки не бачить загрози російського вторгнення.

Від початку листопада 2021 року, коли з'явилася інформацію про можливість повномасштабного нападу Росії на Україну, низка ЗМІ припускали можливість нападу в тому числі з території Білорусі. Наприкінці листопада Лукашенко заявив, що в разі конфлікту Росії та України Білорусь буде на боці Росії.

Напередодні Росія повідомила про закриття частини акваторії Чорного та Азовського морів для здійснення "військово-морських навчань", але 10 лютого заявила, що не планує закривати південну частину Азовського моря для проведення військових навчань.

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