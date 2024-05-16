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В Україну з окупації повернулась родина із чотирма дітьми — Save Ukraine
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В Україну з окупації повернулась родина із чотирма дітьми — Save Ukraine

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Команда благодійників із Save Ukraine повернула з російської окупації родину із чотирма дітьми.

Про це у Telegram 16 травня повідомив засновник і керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Інших подробиць щодо цієї родини із дітьми він не навів.

"А за цей тиждень ми змогли допомогти 11 маленьким українцям знову опинитися на рідній землі. Загалом від початку нашої спільної програми ми вже повернули 335 дітей", — додав Кулеба.

Станом на кінець січня 2024 року Україні вдалося повернути 518 дітей, серед яких 388 — ті, кого Росія депортувала на свою територію. Про це повідомляв омбудсмен Дмитро Лубінець.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію частини території України.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

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