Визнання ОРДЛО буде оцінено як вихід РФ з Мінських угод — Кулеба

Визнання Російською Федерацією так званих "ЛНР" та "ДНР" буде розцінено Україною як вихід Росії з Мінських угод.

Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу 15 лютого.

"Хочу ще раз нагадати незмінну позицію України. У разі ухвалення рішення про визнання — де-факто і де-юре Росія вийде з Мінських домовленостей з усіма супутніми наслідками. Ми вже попередили про цю позицію наших партнерів", — заявив міністр.

Тим часом розпочалося засідання Державної думи РФ, де розглядатимуться два проєкти звернення до Володимира Путіна про визнання ОРДЛО.

Що відомо

Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Москва може евакуювати частину своїх дипломатів у зв'язку з аналогічними діями Великої Британії та США.

Міністерство закордонних справ України назвало агресивними обмеження Росією судноплавства в акваторіях Чорного та Азовського морів 13-19 лютого для проведення "військово-морських навчань".

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

На думку Служби безпеки, український інформаційний простір зазнає потужного інформаційного впливу з метою нагнітання паніки в суспільстві та сіяння зневіри у здатності держави захистити своїх громадян.

Читайте також

Російська Держдума розгляне визнання незалежності ОРДЛО наступного тижня — Зюганов

Ситуація на кордоні з РФ: Верховна рада звернулась до парламентів країн та міжнародних організацій

Стан здоров’я і довідка про несудимість. Як в Україні розгортаються сили територіальної оборони

Визнання ОРДЛО буде "повним виходом" Росії з Мінських домовленостей – Кулеба

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу