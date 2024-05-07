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"Завдання номер один — прикрити піхоту". Як мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр
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"Завдання номер один — прикрити піхоту". Як мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр

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мінометники 225 батальйону боронять Часів Яр
"Мамай" веде вогонь з міномета. Часів Яр, Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

Бійці 225-го окремого штурмового батальйону ЗСУ тримають оборону в районі Часового Яру на Донеччині. Щодня підрозділ відбиває штурми російських військових, які намагаються просунутись вперед від Іванівського та Богданівки. Піхотинців батальйону прикривають мінометні розрахунки. Їх основне завдання — не пустити штурмові групи противника ближче, щоб уникнути контактних боїв і, як наслідок, більших втрат.

Мінометники також ускладнюють росіянам логістику — вистежують та ведуть вогонь по малих групах противника під час ротації на позиціях. Командир батальйону Олег Ширяєв розповідає: за приблизними оцінками на цих позиціях кількісно російська армія переважає вдесятеро. За добу його бійці інколи відбивають до семи штурмів.

Суспільне провело з мінометниками 225-го батальйону кілька діб та розповідає про їхню роботу у фоторепортажі.

командир мінометного розрахунку 225-го батальйону "Текіла" курить люльку Часів Яр
Командир мінометного розрахунку "Текіла" відпочиває у перерві між роботою. До 2022-го він не тримав зброю і був байдужим до військової справи. Однак, у перший день повномасштабного вторгнення долучився до війська. Мріє після війни повернутись додому, займатись бізнесом та подорожувати. Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

снаряди для міномета 225 батальйон Часів Яр
Щодня на позиції мінометників привозять боєприпаси. Здебільшого логістика відбувається вночі, аби зменшити ризик потрапити під російський обстріл або бути поміченим FPV-дроном противника. Часів Яр, Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

командир розрахунку оглядає приміщення під укриття та житло для бійців 225 батальйону Часів Яр
"Текіла" оглядає приміщення. Воно слугуватиме укриттям під час обстрілів, а також житлом для бійців розрахунку. Військовим доводиться багато часу проводити у підвалах. Через постійну сирість та холод, навіть влітку, вони нерідко хворіють, але продовжують стояти на позиціях. Часів Яр, Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

мінометник спить після чергування 225 батальйон Часів Яр
Мінометник "Мамай" спить після чергування. Днями він застудився, але попри температуру та кашель залишається на позиції й за першої потреби готовий відкрити вогонь. Військові розповідають: нестача людей на фронті — зараз така ж проблема, як і нестача снарядів, незалежно від напрямку чи підрозділу. Часів Яр, Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

військові розрахунку облаштовують мінометну позицію — мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр
Військові розрахунку облаштовують нову мінометну позицію. Попередню — обстріляли росіяни. Мінометникам у Часовому Яру доводиться працювати в умовах контрбатарейної боротьби. Противник постійно намагається виявити позиції та вдарити по них. У самому місті постійно чути роботу артилерії в обидві сторони. Часів Яр, Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр
Мінометний розрахунок, отримавши координати від аеророзвідки про переміщення групи піхоти противника, відкрив вогонь. Від моменту передачі даних до пострілу проходить кілька хвилин. Мінометники кажуть: в їх роботі на передовій найголовніше — бойове злагодження з побратимами з підрозділу. Часів Яр, Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

мінометник стриже побратима 225 батальйон Часів Яр
Мінометник "Губа" стриже побратима з позивним "Ведмідь". Військові фактично живуть на позиціях без ротації, зрідка мають змогу виїхати на кілька годин у прифронтову Костянтинівку, щоб помитись та випрати речі. Частіше ж передають брудні речі на прання в тил. Їх повертають, коли підвозять боєприпаси. Часів Яр, Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

військовий голить обличчя на позиції, 225-й батальйон воює за Часів Яр
"Ведмідь" голить обличчя і дивиться у невелике скельце. Бійці батальйону, в умовах нестачі нових людей, розуміють примарну перспективу ротації. Зараз 225-й батальйон обороняє Часів Яр, до того — прикривав вихід підрозділів ЗСУ з Авдіївки, утримуючи "дорогу життя". Між цим військові мали 10 днів відпочинку. Часів Яр, Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

командир розрахунку мінометників курить люльку, мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр
Командир розрахунку мінометників "Текіла" має кілька хвилин відпочинку після бойової роботи. У такі перерви чоловік найбільше полюбляє заварити чаю та викурити люльку. Часів Яр, Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

"Завдання номер один — прикрити піхоту". Як мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр
Мінометник із позивним "Ведмідь" виставляє нові координати для цілі. Часів Яр, Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

командир мінометного розрахунку 225-го батальйону приймає координати цілей та дає команду на постріл Часів Яр
"Текіла", як командир розрахунку, приймає координати цілей та дає команду на постріл: "Вогонь!". За день розрахунок може вистрілювати десятки мін, однак цього замало, щоб ефективно стримувати просування росіян. Часів Яр, Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр
"Ведмідь" спостерігає за пострілом. Чоловік на війні з 2020-го. З початку повномасштабного вторгнення з піхотою пройшов бої за Мощун, Бахмут та Авдіївку. Отримав два поранення, визнаний "обмежено придатним", однак продовжує служити мінометником. Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

бійці їдять апельсини під час відпочинку на позиції, мінометники 225-го батальйону
Бійці їдять апельсини під час відпочинку на позиції. Говорять про ситуацію у Часовому Яру: "Гаряче". Дрони противника постійно шукають вогневі позиції українських збройних сил. "Ведмідь" (ліворуч), мріє: після війни зайде в "МакДональдз" у Києві, з'їсть чизбургер та поїде електричкою додому. Часів Яр, Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

мінометник 225-го батальйону п'є чай у перерві між стрільбою Часів Яр
Військовий з позивним "Глухарь" п'є чай у перерві між стрільбою. Чоловік родом з Харківщини, навесні 2022-го опинився в окупації в Ізюмі, потрапив "на підвал" до російських спецслужб, де його кілька днів допитували, підозрюючи у співпраці з ЗСУ. Після звільнення Ізюма "Глухарь" долучився до війська. Часів Яр, Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

мінометники 225-го штурмового батальйону відпочивають після бойової роботи Часів Яр
Мінометники 225-го штурмового батальйону відпочивають після бойової роботи. Часів Яр, Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр
"Лівша" та "Гриб" — мобілізовані. Для обох це перший день на бойовій позиції. Вони прибули для підсилення та будуть набиратись досвіду у складі мінометного розрахунку. Їхнє перше завдання — розвантажити міни, які щойно привезли. Часів Яр, Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

мінометники 225-го батальйону розмовляють в укритті на бойовій позиції Часів Яр
"Гриб" (в центрі) знайомиться з побратимами та розповідає про цивільне життя. Часів Яр, Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

військовий телефонує рідним Часів Яр
"Лівша" після того, як обладнав собі спальне місце, одразу зателефонував рідним, аби розповісти що з ним усе добре. До повномасштабного вторгнення чоловік був учасником АТО. Часів Яр, Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

бійці встановлюють супутниковий модем Starlink на новій позиції Часів Яр
Бійці розрахунку встановлюють супутниковий модем Starlink на новій позиції, щоб мати безперебійний звʼязок. Часів Яр, Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

військові сплять по черзі, інколи лише по кілька годин, мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр
Попри втому військові несуть бойове чергування і вночі. Нерідко росіяни пробують штурмувати позиції Збройних сил під ранок. Військові сплять по черзі, інколи лише по кілька годин, коли випадає відносне затишшя у роботі. Часів Яр, Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

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