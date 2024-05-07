Бійці 225-го окремого штурмового батальйону ЗСУ тримають оборону в районі Часового Яру на Донеччині. Щодня підрозділ відбиває штурми російських військових, які намагаються просунутись вперед від Іванівського та Богданівки. Піхотинців батальйону прикривають мінометні розрахунки. Їх основне завдання — не пустити штурмові групи противника ближче, щоб уникнути контактних боїв і, як наслідок, більших втрат.

Мінометники також ускладнюють росіянам логістику — вистежують та ведуть вогонь по малих групах противника під час ротації на позиціях. Командир батальйону Олег Ширяєв розповідає: за приблизними оцінками на цих позиціях кількісно російська армія переважає вдесятеро. За добу його бійці інколи відбивають до семи штурмів.

Суспільне провело з мінометниками 225-го батальйону кілька діб та розповідає про їхню роботу у фоторепортажі.

Командир мінометного розрахунку "Текіла" відпочиває у перерві між роботою. До 2022-го він не тримав зброю і був байдужим до військової справи. Однак, у перший день повномасштабного вторгнення долучився до війська. Мріє після війни повернутись додому, займатись бізнесом та подорожувати. Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

Щодня на позиції мінометників привозять боєприпаси. Здебільшого логістика відбувається вночі, аби зменшити ризик потрапити під російський обстріл або бути поміченим FPV-дроном противника. Часів Яр, Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

"Текіла" оглядає приміщення. Воно слугуватиме укриттям під час обстрілів, а також житлом для бійців розрахунку. Військовим доводиться багато часу проводити у підвалах. Через постійну сирість та холод, навіть влітку, вони нерідко хворіють, але продовжують стояти на позиціях. Часів Яр, Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

Мінометник "Мамай" спить після чергування. Днями він застудився, але попри температуру та кашель залишається на позиції й за першої потреби готовий відкрити вогонь. Військові розповідають: нестача людей на фронті — зараз така ж проблема, як і нестача снарядів, незалежно від напрямку чи підрозділу. Часів Яр, Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

Військові розрахунку облаштовують нову мінометну позицію. Попередню — обстріляли росіяни. Мінометникам у Часовому Яру доводиться працювати в умовах контрбатарейної боротьби. Противник постійно намагається виявити позиції та вдарити по них. У самому місті постійно чути роботу артилерії в обидві сторони. Часів Яр, Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

Мінометний розрахунок, отримавши координати від аеророзвідки про переміщення групи піхоти противника, відкрив вогонь. Від моменту передачі даних до пострілу проходить кілька хвилин. Мінометники кажуть: в їх роботі на передовій найголовніше — бойове злагодження з побратимами з підрозділу. Часів Яр, Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

Мінометник "Губа" стриже побратима з позивним "Ведмідь". Військові фактично живуть на позиціях без ротації, зрідка мають змогу виїхати на кілька годин у прифронтову Костянтинівку, щоб помитись та випрати речі. Частіше ж передають брудні речі на прання в тил. Їх повертають, коли підвозять боєприпаси. Часів Яр, Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

"Ведмідь" голить обличчя і дивиться у невелике скельце. Бійці батальйону, в умовах нестачі нових людей, розуміють примарну перспективу ротації. Зараз 225-й батальйон обороняє Часів Яр, до того — прикривав вихід підрозділів ЗСУ з Авдіївки, утримуючи "дорогу життя". Між цим військові мали 10 днів відпочинку. Часів Яр, Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

Командир розрахунку мінометників "Текіла" має кілька хвилин відпочинку після бойової роботи. У такі перерви чоловік найбільше полюбляє заварити чаю та викурити люльку. Часів Яр, Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

Мінометник із позивним "Ведмідь" виставляє нові координати для цілі. Часів Яр, Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

"Текіла", як командир розрахунку, приймає координати цілей та дає команду на постріл: "Вогонь!". За день розрахунок може вистрілювати десятки мін, однак цього замало, щоб ефективно стримувати просування росіян. Часів Яр, Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

"Ведмідь" спостерігає за пострілом. Чоловік на війні з 2020-го. З початку повномасштабного вторгнення з піхотою пройшов бої за Мощун, Бахмут та Авдіївку. Отримав два поранення, визнаний "обмежено придатним", однак продовжує служити мінометником. Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

Бійці їдять апельсини під час відпочинку на позиції. Говорять про ситуацію у Часовому Яру: "Гаряче". Дрони противника постійно шукають вогневі позиції українських збройних сил. "Ведмідь" (ліворуч), мріє: після війни зайде в "МакДональдз" у Києві, з'їсть чизбургер та поїде електричкою додому. Часів Яр, Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

Військовий з позивним "Глухарь" п'є чай у перерві між стрільбою. Чоловік родом з Харківщини, навесні 2022-го опинився в окупації в Ізюмі, потрапив "на підвал" до російських спецслужб, де його кілька днів допитували, підозрюючи у співпраці з ЗСУ. Після звільнення Ізюма "Глухарь" долучився до війська. Часів Яр, Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

Мінометники 225-го штурмового батальйону відпочивають після бойової роботи. Часів Яр, Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

"Лівша" та "Гриб" — мобілізовані. Для обох це перший день на бойовій позиції. Вони прибули для підсилення та будуть набиратись досвіду у складі мінометного розрахунку. Їхнє перше завдання — розвантажити міни, які щойно привезли. Часів Яр, Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

"Гриб" (в центрі) знайомиться з побратимами та розповідає про цивільне життя. Часів Яр, Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

"Лівша" після того, як обладнав собі спальне місце, одразу зателефонував рідним, аби розповісти що з ним усе добре. До повномасштабного вторгнення чоловік був учасником АТО. Часів Яр, Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

Бійці розрахунку встановлюють супутниковий модем Starlink на новій позиції, щоб мати безперебійний звʼязок. Часів Яр, Донеччина, квітень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов