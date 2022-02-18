Росія шукає привід до початку війни — Блінкен

Росія фабрикує привід до початку війни проти України найближчими днями. Серед можливих варіантів — сфабрикований терористичний напад всередині Росії, знайдення масових поховань та звинувачення України у "геноциді", сфабрикований напад безпілотників.

Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен під час засідання Ради безпеки ООН 17 лютого, передає CNN.

Ентоні Блінкен спеціально змінив плани своїх поїздок, аби мати можливість виступити на засідання РБ ООН. Він розповів, що, за даними американської розвідки, Росія намагається знайти привід до початку вторгнення в Україну. Держсекретар закликав Москву обрати інший шлях, доки ще є час.

"Сьогодні я тут не для того, аби почати війну, а для того, аби попередити її", — заявив Блінкен.

Президент США Джо Байден 17 лютого заявив журналістам, що у США є всі підстави вважати, що вторгнення Росії відбудеться протягом наступних декількох днів.

У своєму зверненні до Ради безпеки Блінкен перелічив кроки, які на думку уряду США, Росія зробить протягом наступних кількох днів задля виправдання вторгнення. Таким приводом може стати сфабрикована терористична атака всередині Росії, знайдення масових поховань або постановочний напад безпілотників.

"Росія може описати це як етнічну чистку або геноцид, таким чином роблячи пародію на концепт, яким ми у цій залі не легковажимо", — заявив Блінкен.

За словами Блінкена, російські чиновники імовірно проводитимуть термінові наради перед нападам. Сам напад імовірно включатиме кібератаки та бомбардування. Американський уряд вважає, що Москва вже визначила цілі для наступу російських танків та військ, серед них — Київ.

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