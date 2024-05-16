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Російські обстріли не припиняються, але Силам оборони вдалося додати впевненості напрямку Вовчанська — Зеленський
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Російські обстріли не припиняються, але Силам оборони вдалося додати впевненості напрямку Вовчанська — Зеленський

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Зеленський
Президент Володимир Зеленський. Фото: пресслужба президента

Російські обстріли Харківщини продовжуються, однак Сили оборони завдають контрударів російським військам і завдяки ЗСУ вдалося додати впевненості напрямку Вовчанська.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

Глава держави провів у Харкові засідання Ставки під час якої обговорили всі аспекти ситуації на Харківщині – щодо бойових дій, захисту людей, позицій ЗСУ, потреб підрозділів.

"Зараз завдяки нашим Силам, нашим заходам вдалося додати впевненості напрямку Вовчанська. Але російські обстріли не припиняються, загрози є. Сьогодні, зокрема, був поранений керівник адміністрації Вовчанська. Наші контрударні дії тривають – тривають і в інших районах у прикордонні Харківщини. І наших результатів у відбитті штурмів, у знищенні окупанта має стати більше", — сказав він.

За словами Зеленського, Росія намагається розширити війну і супроводжує це "незмінно пустими словами про мир".

"Ми повинні примусити Росію до реального, справедливого миру всіма засобами. Наш захист від штурмів та ударів при цьому – він вирішальний. Були сьогодні на Ставці також і доповіді щодо подальших намірів окупанта – до всіх варіантів ми готуємось", — сказав президент.

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