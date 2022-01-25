Чому і як Велика Британія допомагає Україні протистояти РФ. Відповідає експерт

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон є одним зі світових лідерів, які найбільше допомагають Україні не словом, а ділом: ідеться і про постачання оборонного озброєння, і про заклики до інших країн посилити свою підтримку. Про особливі відносини між Україною та Великою Британією на тлі внутрішньополітичних проблем британського прем’єра та агресії Росії, а також прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона та його ініціативи щодо України Українське радіо розпитало Олександра Краєва, експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма".

Наскільки позиція Великої Британії щодо України є очікуваною

Така позиція була доволі очікуваною. І не лише через особистість Бориса Джонсона як політика, але й у світлі нової позиції, яку займає Велика Британія після виходу зі складу ЄС. Британія ухвалила нову стратегічну концепцію "глобальної Британії", яка передбачає і посилення британських військово-морських, військово-повітряних і розширення зони дій її флоту, і посилення Британії як глобального гравця, а не лише регіонального, як це було у складі Європейського Союзу.

Вихід зі складу Європейського Союзу змусив британців знайти новий курс та сформувати нову зовнішньополітичну ідентичність. Частина концепції "глобальна Британія" є протистоянням великим автократичним диктаторським режимам. Безапеляційно такими називають Росію та Китай.

Тому фактично те, що зараз відбувається, є новою британською зовнішньою політикою, коли є ширше коло партнерів — не лише європейський континент, є ширше коло зобов'язань перед світом, і готовність показати, на що спроможні.

Про британську допомогу Україні

Британці діють на всіх можливих для них форматах та майданчиках. Це не лише допомога Україні з озброєнням чи підготовкою (британські військові інструктори будуть навчати українських бійців користуватися переданим цього тижня танковим озброєнням), але й комплексний підхід. Ми пам’ятаємо заяву міністра Британії щодо того, що вони готові надати всю необхідну як матеріальну, так і нематеріальну допомогу Україні.

Яка Лондону користь з надання допомоги Україні

Британці вперше з 1960-х років хочуть вийти за лінію Суецького каналу для побудови власних баз та посилення власного флоту. Це фактично означає те, що тепер вони сприймають Чорне море як регіон своєї інфраструктурної військової зацікавленості. Тому така співпраця з Україною, налагодження функціонування нашого флоту, нашої оборони, а також стримування Росії на всіх фронтах, входить в частину розвитку їхнього флоту, в розвиток геополітики.

Крім того, не слід забувати, що це є й іміджевим питанням. Британія має до Росії ще "старі питання". Це стосується і кібератак, і брудних грошей. Тому в будь-якому випадку Британія матиме з цього зиск. Якщо постане питання перед Британією — підтримати Україну чи ні? То вигіднішим для Британії є підтримати Україну.

Про заяву Великої Британії щодо підготовки держперевороту в Києві

Британці є зацікавленими в тому, щоби зупинити Росію в її агресивних намірах. І вони продовжать вести таку лінію політики, тому що Росія заходить на територію інтересів Великої Британії. Росія створює проблеми британцям та не дає їм розвивати власну геополітику у той спосіб, який вони бачать.

Це стосується не лише українського напрямку чи економічної дипломатії, але й європейського напрямку. Попри Brexit (вихід Великобританії з Європейського Союзу), британці досі мають географічно доволі вагоме слово в Європі. Тому росіян потрібно стримувати в будь-якому випадку і в будь-якому напрямку.

Чи реальним є розміщення британських військових в Україні

Висадка та розміщення військових Британії на території України є цілком реальною. Проте постає питання чи можуть вони бути залучені у військовому протистоянні. Найбільш ймовірно, це буде охоронна група для посольства або для посольських радників, чи представницька група. Як кажуть британці — ми маємо підняти свій прапор у цьому конфлікті, показати, що ми тут, і що ми разом з нашими союзниками.

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