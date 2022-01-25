Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, що Росія підготувала план блискавичної війни та захоплення Києва.

"Розвідка дуже чітко вказує на те, що на кордонах України є 60 російських бойових груп, план блискавичної війни, яка може захопити Київ, це те, що можуть побачити усі", — розповів голова британського уряду, передає ВВС.

Він також повідомив, що 24 січня лідери США та Європи узгодили спільний план дій на випадок вторгнення Росії в Україну.

"Ми повинні чітко дати зрозуміти Кремлю, Росії, що це буде катастрофічний крок", — наголосив британський прем'єр.

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