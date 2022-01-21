Британія заявила про розвиток нових тристоронніх зв'язків з Польщею та Україною

Велика Британія розглядає можливість створення Тристороннього союзу з Польщею та Україною.

Про роботу над таким альянсом повідомила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, передає пресцентр британського уряду.

"Ми зміцнюємо наше партнерство після переговорів на високому рівні в Лондоні у грудні та розвиваємо нові тристоронні зв'язки з Польщею та Україною", — заявила вона.

Некомерційна британська організація "Рада з геостратегії Великої Британії" також опублікувала твіт, в якому зобразила геополітичну карту можливого альянсу, на якій Росію визначено ворожою територією.

У своєму виступі очільниця британського зовнішньополітичного відомства також висловила підтримку Україні та розкритикувала поведінку Москви, зазначивши, що "Кремль не засвоїв уроків історії" та заявляє, що хоче стабільності "водночас намагаючись погрожувати та дестабілізувати інших".

"Вторгнення Росії до України призведе лише до затяжної війни, за прикладом радянсько-афганської війни чи конфлікту в Чечні ”, — заявила Трасс.

Суспільне звернулося за коментарем до Міністерства закордонних справ України щодо можливого тристороннього альянсу.

Що відомо

17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).

Згодом у російському МЗС пояснили, що у своїх "гарантіях безпеки" від Заходу хочуть, щоб НАТО вивело військовий контингент та озброєння із Болгарії та Румунії, які до 1997 року не були членами альянсу.

Президент Володимир Зеленський закликав українців не піддаватися панічним настроям щодо можливої агресії з боку Росії, які поширюють засоби масової інформації.

Президент Зеленський заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат". Таким чином він відповів на заяву президента США Джо Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії.

13 січня Сенат США провалив голосування за перший законопроєкт про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Усього таких документів у Вашингтоні три. Головна відмінність — в умовах запровадження санкцій: вводити їх просто зараз чи чекати можливого вторгнення РФ в Україну.

30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі, під час якої американський лідер закликав Москву до деескалації напруженості з Україною. Того ж дня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Радбез не бачить загроз для" відкритої агресії з боку Російської Федерації".

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