На сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити. Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков під час брифінгу у кулуарах Верховної Ради. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.
"Станом на сьогодні (25 січня — ред.) ситуація в світі не змінилася. Агресія триває. Війна триває. Але підстав вважати, що відбудеться відкрите вторгнення через кордони з боку РФ, станом на сьогодні немає. Російські збройні сили не створили ударного угруповання, яке спроможне було би здійснити силове вторгнення в Україну", – пояснив міністр.
За його словами, підстав вважати, що "завтра буде вторгнення" не існує з військової точки зору.
"Це не означає, що вони не захочуть, усе можливо, загроза є. Суспільство абсолютно по-різному сьогодні сприймає будь-які концентрації військ вздовж будь-якого кордону”, — сказав Резніков.
За словами міністра, Україна і її партнери по-різному оцінюють рівень загрози.
“Фактаж абсолютно співпадає, але оцінка цього фактажу є різною. Ми живемо в стані цієї війни 8-й рік, для них це виявилося новиною. Тому сьогодні світ живиться цією загрозою”, — пояснив міністр.
За словами Резнікова, в цій ситуації є і позитив.
“Бо ми нарешті на кожному майданчику говоримо про те, що світ давно мав відреагувати: санкціями, зупинкою Північного потоку-2, нарешті світ має дати нам можливість розвивати наші збройні сили і захищатися, нарешті уряд Німеччини має припинити блокувати нам можливість придбання зброї для нашого захисту, нарешті наші партнери збільшують обсяг військової допомоги”, — сказав посадовець.
Міністр оборони також повідомив, що 25 січня Україна зустрічає третій літак від уряду США в рамках допомоги на суму 200 млн доларів. Резніков також нагадав, що перед тим Україна отримала допомогу від уряду Об'єднаного королівства та Північної Ірландії.
“І ця допомога в тих значних об'ємах продовжується і буде продовжуватися. Країни Балтії, Польща стоять разом із нами. І щоденно я спілкуюся з міністрами оборони різних країн, які чітко задають запитання, що нам потрібно, ми говоримо, що нам потрібно і нам готують цю допомогу”, — розповів очільник міноборони.
Коментуючи рішення Держдепу вивезти родини дипломатів із України, Резніков нагадав про ситуацію в Афганістані.
“Давайте не забувати, що вони пережили складну ситуацію, афганський синдром... І вони повинні для свого народу продемонструвати, що вони пильнуються, вони дбають про своїх працівників”, — сказав міністр.
Що відомо
- Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
- 19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".
- 24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд (“санкціонований від’їзд”) державних службовців США та наказав виїхати членам родин (“обов’язковий від’їзд”) державних службовців США з посольства у Києві. Про це повідомляється на сайті Посольства США в Україні.
- Велика Британія оголосила про тимчасове скорочення персоналу посольства в Україні. Польща та Латвія наразі не планують евакуацію дипломатів з України.
- Німеччина стала четвертою країною, яка разом зі США, Великою Британією та Австралією, має намір вивезти з України частину співробітників своїх посольств та членів їхніх сімей. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.
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