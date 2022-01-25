На сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити. Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков під час брифінгу у кулуарах Верховної Ради. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

"Станом на сьогодні (25 січня — ред.) ситуація в світі не змінилася. Агресія триває. Війна триває. Але підстав вважати, що відбудеться відкрите вторгнення через кордони з боку РФ, станом на сьогодні немає. Російські збройні сили не створили ударного угруповання, яке спроможне було би здійснити силове вторгнення в Україну", – пояснив міністр.

За його словами, підстав вважати, що "завтра буде вторгнення" не існує з військової точки зору.

"Це не означає, що вони не захочуть, усе можливо, загроза є. Суспільство абсолютно по-різному сьогодні сприймає будь-які концентрації військ вздовж будь-якого кордону”, — сказав Резніков.

За словами міністра, Україна і її партнери по-різному оцінюють рівень загрози.

“Фактаж абсолютно співпадає, але оцінка цього фактажу є різною. Ми живемо в стані цієї війни 8-й рік, для них це виявилося новиною. Тому сьогодні світ живиться цією загрозою”, — пояснив міністр.

За словами Резнікова, в цій ситуації є і позитив.

“Бо ми нарешті на кожному майданчику говоримо про те, що світ давно мав відреагувати: санкціями, зупинкою Північного потоку-2, нарешті світ має дати нам можливість розвивати наші збройні сили і захищатися, нарешті уряд Німеччини має припинити блокувати нам можливість придбання зброї для нашого захисту, нарешті наші партнери збільшують обсяг військової допомоги”, — сказав посадовець.

Міністр оборони також повідомив, що 25 січня Україна зустрічає третій літак від уряду США в рамках допомоги на суму 200 млн доларів. Резніков також нагадав, що перед тим Україна отримала допомогу від уряду Об'єднаного королівства та Північної Ірландії.

“І ця допомога в тих значних об'ємах продовжується і буде продовжуватися. Країни Балтії, Польща стоять разом із нами. І щоденно я спілкуюся з міністрами оборони різних країн, які чітко задають запитання, що нам потрібно, ми говоримо, що нам потрібно і нам готують цю допомогу”, — розповів очільник міноборони.

Коментуючи рішення Держдепу вивезти родини дипломатів із України, Резніков нагадав про ситуацію в Афганістані.

“Давайте не забувати, що вони пережили складну ситуацію, афганський синдром... І вони повинні для свого народу продемонструвати, що вони пильнуються, вони дбають про своїх працівників”, — сказав міністр.

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