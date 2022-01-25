Президент Володимир Зеленьський оприлюднив друге за тиждень відеозвернення щодо загрози вторгнення Росії, в якому запевнив, що ситуація на кордоні з РФ залишається контрольованою, та закликав українців зберігати спокій.
Як зазначив на початку звернення президент, для нього дуже важливо щоб українці точно розуміли, що відбувається у країні.
"Щодня ви читаєте, чуєте, бачите десятки, сотні новин. І далеко не всі, на жаль, мають дійсно щиру мету. Деякі є просто чутками, деякі — відвертими на жаль фейками, а деякі — без розуміння глобального контексту можуть підштовхувати до невірних висновків", — зазначив Зеленський.
За його словами, зокрема, такі новини можуть змушувати відчувати тривогу.
"Все що вам дійсно потрібно і корисно знати, звучить коротко і просто: за минулу добу ситуація на сході України контрольована. Так, є обстріли, і війська на кордоні не зникли, але найголовніше — у нас нуль поранених і нуль вбитих", — зауважив політик.
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При цьому президент нагадав, що 26 січня має відбутись зустріч нормандської четвірки на рівні радників.
"Ми працюємо, аби якомога швидше відбулась зустріч чотирьох президентів задля майбутнього настання миру в Україні", — сказав Зеленський.
Водночас президент заявив про відсутність ілюзій з приводу серйозності чинної ситуації.
"Все непросто, але є надія, спокій, витримка і робота 24 на 7, а отже, буде результат, а отже — буде і мир", — підкреслив політик.
Відтак Зеленський закликав критичніше ставитись до повідомлень ЗМІ.
"Не бійтеся інтернету. Нехай інтернет боїться нас. Чим можна його налякати? Здоровим, критичним, логічним і позитивним мисленням. І щоб за весь цей день ви не прочитали, не побачили і не почули, завершуйте його знаючи головне: у режимі 24 на 7, ми робимо і зробимо все аби вам було мирно, тепло, ситно і щоб всі ви були здорові", — підсумував він.
Що відомо
- 19 січня президент США Джозеф Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".
- У Сенаті США підготували вже чотири законопроєкти про санкції проти РФ на тлі нарощування нею агресії. Перший, підготовлений сенатором Тедом Крузом, був відхилений у Сенаті 13 січня. Ще один авторства демократа Боба Менендеса (і який підтримує Білий дім) має бути розглянутий у Сенаті. Свою ініціативу анонсував і демократ Марко Рубіо. Головна відмінність документів — в умовах запровадження санкцій: вводити їх просто зараз чи чекати можливого вторгнення РФ в Україну.
- Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції, якщо вона нападе на Україну, заявив представник Данії 24 січня у Брюсселі. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.
- 25 січня в аеропорту "Бориспіль" приземлився літак, що доставив до України третю партію безпекової допомоги зі США. Зокрема, пакет допомоги містить сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення.
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