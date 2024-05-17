Палата представників США проголосувала за безперебійні поставки зброї Ізраїлю

Палата представників Конгресу США під керівництвом республіканців у четвер ухвалила законопроєкт, який змусить президента Джо Байдена надіслати зброю Ізраїлю.

Про це інформує Reuters.

Видання пише, що у такий спосіб республіканці намагаються дорікнути демократам за затримку постачання бомб Ізраїлю, оскільки Білий дім закликає Тель-Авів зробити більше для захисту цивільного населення під час війни з ХАМАС.

Законопроєкт підтримали 224 члени нижньої палати Конгресу, проти виступили 187 законодавців. Таким чином, документ схвалений і надійде на розгляд Сенату Конгресу США.

Очікується, що документ не отримає підтримку верхньої палати Конгресу. Білий дім заявив, що президент США Джо Байден накладе вето на законопроєкт у разі схвалення американським законодавчим органом.

У тексті законопроєкту наголошується, що конгресмени засуджують рішення адміністрації Байдена призупинити передачу деяких озброєнь Ізраїлю. Зазначається, що американський лідер зробив це без консультацій із Конгресом. Згідно з документом, адміністрації варто негайно забезпечити схвалену раніше передачу озброєнь Ізраїлю.

Республіканці звинуватили Байдена в тому, що він повернувся спиною до Ізраїлю після широкомасштабних пропалестинських протестів.

"Це катастрофічне рішення з глобальними наслідками. Це, очевидно, робиться як політичний розрахунок, і ми не можемо залишити це в силі", — заявив спікер Палати представників Республіканської партії Майк Джонсон на пресконференції з лідерами інших партій у середу.

Демократи також звинуватили іншу партію в політичній грі, заявивши, що республіканці спотворюють позицію Байдена щодо Ізраїлю.

"Це не серйозна спроба законодавчої роботи, тому деякі з найбільш проізраїльських членів фракції демократів у Палаті представників проголосують проти", — заявив лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс на пресконференції перед голосуванням.

Ізраїль, який десятиліттями отримував американську військову допомогу, все ще має отримати американську зброю на мільярди доларів, попри затримку відправлення однієї партії бомб вагою 907 кг.

Вторгнення бойовиків палестинського руху ХАМАС в Ізраїль

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектору Гази. 11 жовтня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу в Газі.

13 жовтня ЦАХАЛ закликав цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". Згодом речник ЦАХАЛу Хагарі заявив, що сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу 28 жовтня заявив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.

1 листопада війська Ізраїлю прорвали передову лінію оборони руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня для евакуації людей відкрили контрольно-пропускний пункт Рафах, що на кордоні з Єгиптом. Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, що супроводжувалося звільненням груп заручників.

Через війну між Ізраїлем та ХАМАСом в Червоному морі єменські хусити, яких підтримує Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що атакують кораблі Ізраїлю та його союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно із Британією атакували сили хуситів в Ємені.

В кінці квітня премʼєр-міністр Ізраїлю Нетаньягу повідомив, армія оборони Ізраїлю проведе військову операцію у місті Рафах не залежно від того, чи буде укладена угода щодо перемир'я з угрупуванням ХАМАС.

Раніше The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомила, що адміністрація президента США Джо Байдена, намагається запобігти повномасштабному наступу Ізраїлю на Рафах та пропонує конфіденційні розвіддані, щоб допомогти ізраїльським військовим точно визначити місцеперебування лідерів ХАМАС.

9 травня американський президент Джо Байден в інтерв'ю CNN заявив, що США припинять постачання Ізраїлю деяких видів озброєнь, якщо прем'єр Біньямін Нетаньягу надасть наказ про операцію в місті Рафах на півдні сектора Гази.

10 травня Ізраїль завдав удару по східній частині Рафаху, оскільки переговори про припинення вогню завершилися безрезультатно.