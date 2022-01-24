На думку прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, вторгнення Росії в Україну буде " болючим, кривавим і насильницьким" та може "стати новою Чечнею" для Москви. Про це йдеться в коментарі Джонсона, оприлюдненому британськими ЗМІ.
"Є чіткі розвідувальні дані, що біля кордонів України перебувають 60 російських тактичних груп. Є план ведення "швидкої" війни з метою захопити Київ. Ми повинні чітко заявити Кремлю, Росії, що це буде жахливим кроком", — заявив Джонсон.
Британський прем’єр додав, що Лондон наразі працює над пакетом економічних санкцій спільно з партнерами. На його думку, світ повинен "надіслати (Росії — ред.) чіткий сигнал, що вторгнення в Україну для Росії стане болючим, кривавим і насильницьким".
"Украй важливо, щоб росіяни розуміли: це (вторгнення — ред.) може стати новою Чечнею", — зазначив Джонсон.
Він також згадав, що кілька разів був в Україні ще на посадах мера Лондона й міністра закордонних справ Великої Британії. "Наскільки я можу судити, вони (українці — ред.) будуть боротися", — додав британський прем’єр.
Чому Джонсон сказав про "нову Чечню"?
Імовірно, він мав на увазі так звану першу російсько-чеченську війну, що тривала у 1994-1996 роках між російськими військами й Чеченською Республікою Ічкерія, завершилася перемогою останньої та масовими руйнуваннями і втратами з обох боків.
Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.
Що відомо
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
- 17 січня Британія надіслала першу партію легкого протитанкового озброєння Україні. Йдеться про протитанкові гранатомети NLAW. Очікується також, що група британських інструкторів приїдуть в Україну для проведення відповідного тренування українських військових.
- 21 січня міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс повідомила, що Лондон розглядає можливість створення Тристороннього союзу з Польщею та Україною.
- Велика Британія готова підтримувати Україну в разі вторгнення Росії, однак навряд надішле своїх військових, заявив заступник прем'єр-міністра Домінік Рааб після того, як посол України у Великій Британії Вадим Пристайко повідомив, що у випадку російського вторгнення Україна звернеться до Великої Британії по допомогу включно із запрошенням британських військовослужбовців на свою територію.
- 24 січня Велика Британія почала відкликати частину співробітників посольства в Україні на тлі військової загрози з боку Росії. До такого ж кроку вдалися й посольства зокрема США, Німеччини та Австралії.
Читайте також
Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення
"Підтримувати всіма можливими способами". Що кажуть західні політики про допомогу Україні
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!