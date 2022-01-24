На думку прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, вторгнення Росії в Україну буде " болючим, кривавим і насильницьким" та може "стати новою Чечнею" для Москви. Про це йдеться в коментарі Джонсона, оприлюдненому британськими ЗМІ.

"Є чіткі розвідувальні дані, що біля кордонів України перебувають 60 російських тактичних груп. Є план ведення "швидкої" війни з метою захопити Київ. Ми повинні чітко заявити Кремлю, Росії, що це буде жахливим кроком", — заявив Джонсон.

Британський прем’єр додав, що Лондон наразі працює над пакетом економічних санкцій спільно з партнерами. На його думку, світ повинен "надіслати (Росії — ред.) чіткий сигнал, що вторгнення в Україну для Росії стане болючим, кривавим і насильницьким".

"Украй важливо, щоб росіяни розуміли: це (вторгнення — ред.) може стати новою Чечнею", — зазначив Джонсон.

Він також згадав, що кілька разів був в Україні ще на посадах мера Лондона й міністра закордонних справ Великої Британії. "Наскільки я можу судити, вони (українці — ред.) будуть боротися", — додав британський прем’єр.

Чому Джонсон сказав про "нову Чечню"?

Імовірно, він мав на увазі так звану першу російсько-чеченську війну, що тривала у 1994-1996 роках між російськими військами й Чеченською Республікою Ічкерія, завершилася перемогою останньої та масовими руйнуваннями і втратами з обох боків.

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