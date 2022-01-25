У США не згодні, що загрози вторгнення Росії в Україну немає

Сполучені Штати вважають, що Росія продовжує готуватися до можливого вторгнення в Україну, і його загроза зберігається — попри те, що в Києві закликають не піддаватися паніці й не очікувати перетину кордону російськими військами. Про це на брифінгу 25 січня заявила речниця Білого дому Джен Псакі.
"Ми спостерігаємо низку підготовчих заходів, зокрема 100 тисяч військових на кордоні, войовничу риторику та дії — включно з провокаціями з метою поширення дезінформації в Європі та й усьому світі, створюючи передумови для вторгнення… Ми не можемо передбачити, що спаде на думку Путіну, але однозначно спостерігаємо зростання агресивних дій біля кордонів (Росії та України — ред.)", — заявила вона.
Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що безпекова ситуація в Україні перебуває під контролем, та закликав ЗМІ й політиків не роздмухувати панічні настрої. А на думку міністра оборони України Олексія Резнікова, на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.
Речниця Білого дому також прокоментувала заяву Пентагону про готовність 8500 американських військових до розгортання на території Європи. Вона заявила, що їхнє розміщення Вашингтон обговорює із союзниками в НАТО. "Наміру, зацікавленості чи бажання президента (США — ред.) направляти війська в Україну немає", — зазначила Джен Псакі.
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Що відомо
- З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.
- США, Австралія, Німеччина і Канада вже оголосили про евакуацію частини дипломатів та їхніх сімей із України, а Велика Британія заявила про скорочення складу дипломатичної місії. А про відсутність намірів евакуювати дипломатів та членів їхніх сімей із України заявляли уряди Польщі та Латвії. Крім того, не планують вивезення дипломатичного персоналу Франція, Угорщина та Грузія, а також ЄС і НАТО.
- Велика Британія готова підтримувати Україну в разі вторгнення Росії, однак навряд надішле своїх військових, заявив заступник прем'єр-міністра Домінік Рааб після того, як посол України у Великій Британії Вадим Пристайко повідомив, що у випадку російського вторгнення Україна звернеться до Великої Британії по допомогу включно із запрошенням британських військовослужбовців на свою територію.
- Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що у випадку конфлікту Росії з Україною Хорватія виведе своїх солдатів зі складу сил НАТО, розташованих у Східній Європі. Він також заявив, що Хорватія сторонитиметься цього конфлікту та зазначив, що Україні не місце в НАТО. Також Міланович заявив, що зробить все можливе, аби його країна дистанціювалася від конфлікту Росії з Україною "як від пожежі".
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