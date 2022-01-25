У США не згодні, що загрози вторгнення Росії в Україну немає

Сполучені Штати вважають, що Росія продовжує готуватися до можливого вторгнення в Україну, і його загроза зберігається — попри те, що в Києві закликають не піддаватися паніці й не очікувати перетину кордону російськими військами. Про це на брифінгу 25 січня заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

"Ми спостерігаємо низку підготовчих заходів, зокрема 100 тисяч військових на кордоні, войовничу риторику та дії — включно з провокаціями з метою поширення дезінформації в Європі та й усьому світі, створюючи передумови для вторгнення… Ми не можемо передбачити, що спаде на думку Путіну, але однозначно спостерігаємо зростання агресивних дій біля кордонів (Росії та України — ред.)", — заявила вона.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що безпекова ситуація в Україні перебуває під контролем, та закликав ЗМІ й політиків не роздмухувати панічні настрої. А на думку міністра оборони України Олексія Резнікова, на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

Речниця Білого дому також прокоментувала заяву Пентагону про готовність 8500 американських військових до розгортання на території Європи. Вона заявила, що їхнє розміщення Вашингтон обговорює із союзниками в НАТО. "Наміру, зацікавленості чи бажання президента (США — ред.) направляти війська в Україну немає", — зазначила Джен Псакі.

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