logo logo
ЄС і НАТО поки не будуть евакуювати своїх представників з України
ЄСНАТОВІЙНАУКРАЇНАПодіїСвітПолітика

ЄС і НАТО поки не будуть евакуювати своїх представників з України

Олег Павлюк
·

На тлі напруження на російсько-українському кордоні Європейський Союз і Північноатлантичний Альянс поки не ухвалювали рішення про евакуацію своїх дипломатичних представників з України.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив 24 січня, що Брюссель поки "не має конкретних причин" для евакуації дипломатичного персоналу з Києва і таке рішення поки не ухвалене.

Читайте також: "Не думаю, що нам треба залишати Україну". ЄС поки не планує вивозити сім'ї дипломатів

А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції з главами МЗС Швеції та Фінляндії 24 січня заявив, що "уважно стежить за ситуацією, але поки не ухвалювали рішення щодо вивезення людей, які працюють в установах НАТО в Києві".

Раніше про відсутність намірів евакуювати дипломатів та членів їхніх сімей із України заявляли уряди Польщі та Латвії. Крім того, не планують вивезення дипломатичного персоналу Франція, Угорщина та Грузія.

Натомість евакуацію працівників дипустанов та членів їхніх сімей з України вже почали Сполучені Штати, Австралія і Німеччина, а Велика Британія тимчасово скоротить чисельність свого диппредставництва.

Читайте також: Рішення вивезти родини дипломатів викликане логікою політичної ситуації в США — Подоляк

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Що відомо

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення

"Підтримувати всіма можливими способами". Що кажуть західні політики про допомогу Україні

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди