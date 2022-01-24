ЄС і НАТО поки не будуть евакуювати своїх представників з України

На тлі напруження на російсько-українському кордоні Європейський Союз і Північноатлантичний Альянс поки не ухвалювали рішення про евакуацію своїх дипломатичних представників з України.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив 24 січня, що Брюссель поки "не має конкретних причин" для евакуації дипломатичного персоналу з Києва і таке рішення поки не ухвалене.

А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції з главами МЗС Швеції та Фінляндії 24 січня заявив, що "уважно стежить за ситуацією, але поки не ухвалювали рішення щодо вивезення людей, які працюють в установах НАТО в Києві".

Раніше про відсутність намірів евакуювати дипломатів та членів їхніх сімей із України заявляли уряди Польщі та Латвії. Крім того, не планують вивезення дипломатичного персоналу Франція, Угорщина та Грузія.

Натомість евакуацію працівників дипустанов та членів їхніх сімей з України вже почали Сполучені Штати, Австралія і Німеччина, а Велика Британія тимчасово скоротить чисельність свого диппредставництва.

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