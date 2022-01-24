ЄС і НАТО поки не будуть евакуювати своїх представників з України

На тлі напруження на російсько-українському кордоні Європейський Союз і Північноатлантичний Альянс поки не ухвалювали рішення про евакуацію своїх дипломатичних представників з України.
Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив 24 січня, що Брюссель поки "не має конкретних причин" для евакуації дипломатичного персоналу з Києва і таке рішення поки не ухвалене.
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А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції з главами МЗС Швеції та Фінляндії 24 січня заявив, що "уважно стежить за ситуацією, але поки не ухвалювали рішення щодо вивезення людей, які працюють в установах НАТО в Києві".
Раніше про відсутність намірів евакуювати дипломатів та членів їхніх сімей із України заявляли уряди Польщі та Латвії. Крім того, не планують вивезення дипломатичного персоналу Франція, Угорщина та Грузія.
Натомість евакуацію працівників дипустанов та членів їхніх сімей з України вже почали Сполучені Штати, Австралія і Німеччина, а Велика Британія тимчасово скоротить чисельність свого диппредставництва.
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Що відомо
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
- 19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".
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