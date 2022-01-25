Уряди Великої Британії, Австралії та інших країн розглядають запровадження додаткових антиросійських санкцій на випадок збройної агресії Росії проти України.

Як заявив Джонсон 25 січня під час звернення до Палати громад, у разі, якщо Росія наважиться напасти, Велика Британія швидко і "в унісон" із союзниками відповість агресору новими санкціями, повідомляє BBC.

За словами британського прем’єра, лідери США, Франції, Німеччини, Італії, Польщі та ЄС також домовились про скоординовані та жорсткі антиросійські санкції.

"У нас є потужний пакет санкцій, готовий до дії, і я думаю, було б слушно сказати, що ми хочемо, щоб наші європейські друзі були готові розвернути цей пакет, як тільки станеться якесь вторгнення Росії в Україну", — наводить слова політика Reuters.

Джонсон підкреслив, що нові санкції будуть серйознішими за будь-які обмеження, що запроваджувались раніше. Зокрема, серед них обговорюється відключення країни від міжнародної платіжної системи SWIFT.

"Ми домовилися про необхідність якнайшвидшого доопрацювання цих заходів, щоб максимально посилити їхній стримувальний ефект", — додав він.

При цьому Австралія також заявила, що розглядає запровадження санкцій проти РФ на випадок, якщо російські війська здійснять напад на Україну, інформує The Australian Financial Review.

"Вони (санкції проти РФ – ред.) є потенційним інструментом, який Австралія може використовувати у співпраці з країнами-однодумцями", — сказала міністерка закордонних справ країни Маріс Пейн.

За її словами, країни Заходу не сприйматимуть "цькування" з боку президента Росії Володимира Путіна.

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