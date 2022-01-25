Канадські урядові сайти 24 січня оновили рекомендації щодо подорожей в Україну. Уряд Канади рекомендує своїм громадянам терміново виїхати та утриматися від поїздок до України. Сім'ї канадських дипломатів залишать Україну.

Інформацію про нові рекомендації щодо подорожей в Україну розміщено на урядовому сайті Канади. Там, зокрема сказано, що через високу загрозу вторгнення Росії в Україну уряд Канади рекомендує своїм громадянам залишити зону можливого конфлікту.

Крім того, Міністерство закордонних справ Канади опублікувало заяву у якій повідомляє про тимчасове вивезення членів сімей канадський дипломатичних працівників.

"Безпека канадців, наших працівників та їхніх сімей за кордоном є нашим головним пріоритетом. Через скупчення російських військ та дестабілізацію всередині та навколо України, ми прийняли рішення тимчасово вивезти дітей канадських працівників дипломатичної місії, молодших за 18 років, а також членів сімей, що їх супроводжують", – сказано в заяві міністерства.

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