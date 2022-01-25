Канадські урядові сайти 24 січня оновили рекомендації щодо подорожей в Україну. Уряд Канади рекомендує своїм громадянам терміново виїхати та утриматися від поїздок до України. Сім'ї канадських дипломатів залишать Україну.
Інформацію про нові рекомендації щодо подорожей в Україну розміщено на урядовому сайті Канади. Там, зокрема сказано, що через високу загрозу вторгнення Росії в Україну уряд Канади рекомендує своїм громадянам залишити зону можливого конфлікту.
Крім того, Міністерство закордонних справ Канади опублікувало заяву у якій повідомляє про тимчасове вивезення членів сімей канадський дипломатичних працівників.
"Безпека канадців, наших працівників та їхніх сімей за кордоном є нашим головним пріоритетом. Через скупчення російських військ та дестабілізацію всередині та навколо України, ми прийняли рішення тимчасово вивезти дітей канадських працівників дипломатичної місії, молодших за 18 років, а також членів сімей, що їх супроводжують", – сказано в заяві міністерства.
Що відомо
- Про наміри вивезти сім'ї дипломатів з території України вже заявили США, Велика Британія, Австралія та Німеччина.
- 24 січня після засідання РНБО президент Зеленський закликав не роздмухувати панічні настрої. Він заявив, що ситуація в країні контрольована і підстав для паніки немає.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
- 19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".
- 17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).
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