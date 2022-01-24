Австралія евакуює сім’ї дипломатів та закликає своїх громадян залишити Україну

Уряд Австралії проводить евакуацію сімей працівників дипломатичної місії в Києві. Австралія також закликає своїх громадян залишити Україну.

24 січня федеральний уряд Австралії змінив рекомендації для своїх громадян щодо подорожей в Україну на "рекомендовано не подорожувати". Там також заявили, що у зв’язку з "обставинами на місці" можливість надання консульської допомоги австралійським громадянам може бути обмежена.

"Уряд Австралії наказав сім'ям працівників австралійського посольства виїхати з Києва. Якщо ви в Україні, вам необхідно негайно залишити країну комерційними рейсами, якщо це безпечно", — сказано в тексті рекомендації уряду Австралії.

Крім того, австралійський уряд почав вивозити сім’ї працівників дипломатичної місії країни в Києві.

Австралійські урядовці також заявляють про підтримку України. Повідомляється, що у минулому Австралія проводила тренування з кібербезпеки для України та планує посилити співпрацю в цьому напрямку у майбутньому.

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