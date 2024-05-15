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Інтенсивність боїв найвища на трьох напрямках — Генштаб
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Інтенсивність боїв найвища на трьох напрямках — Генштаб

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Зведення Генштабу ввечері 15 травня
Українські військові заряджають гаубицю Д-30. Getty Images

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на вечір 15 травня росіяни зосередили основні зусилля на Покровському та Куп’янському напрямках. На Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла. Водночас Силам оборони України вдалося частково стабілізувати ситуацію, триває зачистка північно-західних околиць Вовчанська.

Про це Генштаб написав у Facebook.

"Ворог продовжує атакувати вздовж майже всієї лінії фронту. І надалі основні зусилля зосереджує на Покровському та Куп’янському напрямках. Сили оборони гнучко реагують на дії окупантів та вживають необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу російських військ. На Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла", — ідеться у вечірньому зведенні.

Генштаб пише, що на Харківському напрямку станом на 19:00 українські військові вже відбили 10 атак в районі Слобожанського, Вовчанська, Стариці та Липців. Ситуацію вдалося частково стабілізувати, триває зачистка північно-західних околиць Вовчанська. Від початку доби Росія втратила близько 60 солдатів та 19 одиниць озброєння та військової техніки. Також уражено 11 укриттів противника.

На Куп’янському напрямку відбулося 28 бойових зіткнень, зокрема в районах Стельмахівки, Синьківки, Іванівки та Твердохлібового.

На Лиманському напрямку російські армійці двічі без успіху намагалися покращити тактичне положення біля Новосадового та Торського. Завдали 3 авіаударів у районі Лиману.

На Сіверському напрямку російські війська здійснили 7 атак на напрямках Миколаївка – Спірне, Берестове – Спірне, Яковлівка – Роздолівка, Соледар – Роздолівка, Золотарівка – Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку 9 разів атакували позиції ЗСУ.

На Покровському напрямку противник не зменшує інтенсивності атак. Загалом за 15 травня тут відбулася 31 атака росіян. Найбільше — в районах Новоолександрівки та Нетайлового. Сили оборони України роблять усе можливе для недопущення просування противника.

На Курахівському напрямку успішно відбито 7 російських атак.

На Времівському напрямку противник намагався потіснити українців у районі Урожайного. Зазнав втрат та відійшов.

На Оріхівському напрямку армія РФ продовжує тиснути біля Старомайорського, здійснили 22 спроби штурмових дій. Завдали авіаційного удару в районі Роботиного. Українські військові утримують оборонні рубежі та позиції.

На Придніпровському напрямку 5 разів атакували ЗСУ поблизу Кринок, без успіху.

На інших напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

Результати роботи ЗСУ

Як пише Генштаб, протягом доби підрозділи ракетних військ Сил оборони завдали ударів по пункту управління, складу боєприпасів, 13 районах зосередження особового складу та інших важливих об'єктах росіян.

Українська авіація завдала 2 ударів по зенітних ракетних комплексах та 22 районах зосередження особового складу російської армії.

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