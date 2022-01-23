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"Вкрай малоймовірно". Лондон прокоментував можливість відправки британських військових в Україну
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"Вкрай малоймовірно". Лондон прокоментував можливість відправки британських військових в Україну

Олександра Комісарова
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"Вкрай малоймовірно". Лондон прокоментував можливість відправки британських військових в Україну Домінік Рааб. Фото: Getty Images

Велика Британія готова підтримувати Україну в разі вторгнення Росії, однак навряд надішле своїх військових.

Про це заявив заступник прем'єр-міністра Домінік Рааб після того, як посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що у випадку російського вторгнення Україна звернеться до Великої Британії по допомогу включно із запрошенням британських військовослужбовців на свою територію.

"Ми будемо підтримувати їх у захисті. Але також, з міжнародною спільнотою, із союзниками по НАТО на Заході, ми стоїмо пліч-о-пліч, заявляючи, що будуть дуже серйозні наслідки, якщо Росія зробить цей крок і спробуває вторгнутися, а також встановити маріонетковий режим", — заявив Рааб.

При цьому він зазначив, що "вкрай малоймовірно", що Британія відправить своїх військових на українську територію.

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