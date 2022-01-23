Велика Британія готова підтримувати Україну в разі вторгнення Росії, однак навряд надішле своїх військових.
Про це заявив заступник прем'єр-міністра Домінік Рааб після того, як посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що у випадку російського вторгнення Україна звернеться до Великої Британії по допомогу включно із запрошенням британських військовослужбовців на свою територію.
"Ми будемо підтримувати їх у захисті. Але також, з міжнародною спільнотою, із союзниками по НАТО на Заході, ми стоїмо пліч-о-пліч, заявляючи, що будуть дуже серйозні наслідки, якщо Росія зробить цей крок і спробуває вторгнутися, а також встановити маріонетковий режим", — заявив Рааб.
При цьому він зазначив, що "вкрай малоймовірно", що Британія відправить своїх військових на українську територію.
Що відомо
- Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що Росія прагне встановити в Україні проросійського лідера, а потенційним кандидатом є колишній депутат Євген Мураєв. Натомість Москва назвала це "нісенітницею" та "провокацією".
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
- 17 січня Британія надіслала першу партію легкого протитанкового озброєння Україні. Йдеться про протитанкові гранатомети NLAW. Очікується також, що група британських інструкторів приїдуть в Україну для проведення відповідного тренування українських військових.
- 21 січня Білий дім підтвердив свій намір надати Україні гелікоптери Мі-17 на тлі посилення напруження через російські війська поблизу українського кордону. У ніч проти 22 січня в міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлилася перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Сполучених Штатів Збройним силам України.
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