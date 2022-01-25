У 184-му Навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочалась підготовка українських військовослужбовців до застосування новітніх протитанкових ракетних комплексів NLAW, нещодавно переданих Україні Великою Британією.

Про це повідомив начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павло Ткачук.

"Особисто відвідав перше заняття, поспілкувався з інструкторами тренувальної місії Великобританії в України "ORBITAL", які готують наших воїнів, ознайомився з тактико-технічними характеристиками та особливостями застосування цього новітнього озброєння", — написав він на своїй сторінці у Facebook.

За словами Ткачука, невдовзі перші кілька десятків військовослужбовців ЗСУ будуть здатні не лише ефективно застосовувати ці ПТРК, але й зможуть самі навчати інших українських воїнів.

"Вдячний вищому військовому керівництву нашої держави за довіру та можливість розпочати цю підготовку саме у нас, а Уряду Великобританії та інструкторам місії "ORBITAL" — за допомогу й підтримку як Українського війська, так і України в цілому", — додав посадовець.

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Що відомо

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Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон застеріг Росію від вторгнення в Україну, заявивши, що воно буде "болючим, кривавим і насильницьким" та може "стати новою Чечнею" для Москви.

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