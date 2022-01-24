24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд (“санкціонований від’їзд”) державних службовців США та наказав виїхати членам родин (“обов’язковий від’їзд”) державних службовців США з посольства у Києві. Про це повідомляється на сайті Посольства США в Україні.

Санкціонований від’їзд дає працівникам можливість поїхати, якщо вони бажають. Їх виїзд не є обов’язковим, пояснили у посольстві. Обов’язковий від’їзд для членів родин вимагає, щоб родини залишили країну. Статус розпорядження про від’їзд з посольства США переглянуть не пізніше ніж за 30 днів.

“Держдепартамент ухвалив рішення дозволити виїзд з дипломатичної місії в Україні як особливу пересторогу через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підриву безпеки громадян України й інших осіб, які відвідують Україну або проживають в Україні”, — йдеться у повідомленні на сайті посольства.

Американська сторона проводила консультації з українським урядом щодо цього кроку і координує свої дії з посольствами країн Альянсу та країн-партнерів у Києві, а вони визначають свою позицію, повідомили дипломати.

Крім того, Державний департамент оновив четвертий рівень небезпеки у попередній офіційній пораді щодо подорожей в Україну: “Не подорожуйте через посилення загроз значних військових дій Росії проти України”. Рекомендація щодо подорожей уже була на четвертому рівні – не подорожуйте через COVID-19.

“Ми продовжуємо підтверджувати нашу підтримку українського народу і робимо нинішній крок, бо віддані одному з найвищих пріоритетів Держдепартаменту — безпеці наших дипломатів та американського народу”, — зазначено на сайті посольства.

Посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи. Там також нголосили, що рішення про санкціонований/обов’язковий від’їзд жодним чином не вплине на “відданість США пошуку дипломатичного рішення щодо глибоко тривожного нарощування сил Росії в Україні та навколо неї”.

“Що стосується громадян США в Україні, наша головна роль полягає в тому, щоб інформувати спільноту громадян США про стан безпеки й розвиток безпекової ситуації, що може включати інформацію про комерційні варіанти від’їзду”, — зазначили дипломати.

“Як сказав президент Байден, військові дії Росії можуть початися в будь-який момент, і уряд Сполучених Штатів не зможе евакуювати американських громадян у такій непередбачуваній ситуації. Тому громадяни США, які зараз перебувають в Україні, повинні планувати відповідним чином, в тому числі, покладаючись на власні сили, комерційні варіанти, якщо вони вирішили залишити країну”, — йдеться у повідомленні.

Посольство США в Україні наполегливо рекомендує громадянам США, коли вони подорожують за кордон, реєструвати свої плани подорожей на сайті step.state.gov за допомогою програми Smart Traveler Enrollment Program (STEP) і читати інформацію про країну на сайті travel.state.gov.

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