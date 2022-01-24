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Держдеп дозволив добровільний виїзд з України дипломатів США і наказав виїхати членам їхніх родин
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Держдеп дозволив добровільний виїзд з України дипломатів США і наказав виїхати членам їхніх родин

Олена Богданьок
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Держдеп дозволив добровільний виїзд з України дипломатів США і наказав виїхати членам їхніх родин Вікіпедія

24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд (“санкціонований від’їзд”) державних службовців США та наказав виїхати членам родин (“обов’язковий від’їзд”) державних службовців США з посольства у Києві. Про це повідомляється на сайті Посольства США в Україні.

Санкціонований від’їзд дає працівникам можливість поїхати, якщо вони бажають. Їх виїзд не є обов’язковим, пояснили у посольстві. Обов’язковий від’їзд для членів родин вимагає, щоб родини залишили країну. Статус розпорядження про від’їзд з посольства США переглянуть не пізніше ніж за 30 днів.

“Держдепартамент ухвалив рішення дозволити виїзд з дипломатичної місії в Україні як особливу пересторогу через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підриву безпеки громадян України й інших осіб, які відвідують Україну або проживають в Україні”, — йдеться у повідомленні на сайті посольства.

Американська сторона проводила консультації з українським урядом щодо цього кроку і координує свої дії з посольствами країн Альянсу та країн-партнерів у Києві, а вони визначають свою позицію, повідомили дипломати.

Крім того, Державний департамент оновив четвертий рівень небезпеки у попередній офіційній пораді щодо подорожей в Україну: “Не подорожуйте через посилення загроз значних військових дій Росії проти України”. Рекомендація щодо подорожей уже була на четвертому рівні – не подорожуйте через COVID-19.

“Ми продовжуємо підтверджувати нашу підтримку українського народу і робимо нинішній крок, бо віддані одному з найвищих пріоритетів Держдепартаменту — безпеці наших дипломатів та американського народу”, — зазначено на сайті посольства.

Посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи. Там також нголосили, що рішення про санкціонований/обов’язковий від’їзд жодним чином не вплине на “відданість США пошуку дипломатичного рішення щодо глибоко тривожного нарощування сил Росії в Україні та навколо неї”.

“Що стосується громадян США в Україні, наша головна роль полягає в тому, щоб інформувати спільноту громадян США про стан безпеки й розвиток безпекової ситуації, що може включати інформацію про комерційні варіанти від’їзду”, — зазначили дипломати.

“Як сказав президент Байден, військові дії Росії можуть початися в будь-який момент, і уряд Сполучених Штатів не зможе евакуювати американських громадян у такій непередбачуваній ситуації. Тому громадяни США, які зараз перебувають в Україні, повинні планувати відповідним чином, в тому числі, покладаючись на власні сили, комерційні варіанти, якщо вони вирішили залишити країну”, — йдеться у повідомленні.

Посольство США в Україні наполегливо рекомендує громадянам США, коли вони подорожують за кордон, реєструвати свої плани подорожей на сайті step.state.gov за допомогою програми Smart Traveler Enrollment Program (STEP) і читати інформацію про країну на сайті travel.state.gov.

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