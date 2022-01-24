24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд (“санкціонований від’їзд”) державних службовців США та наказав виїхати членам родин (“обов’язковий від’їзд”) державних службовців США з посольства у Києві. Про це повідомляється на сайті Посольства США в Україні.
Санкціонований від’їзд дає працівникам можливість поїхати, якщо вони бажають. Їх виїзд не є обов’язковим, пояснили у посольстві. Обов’язковий від’їзд для членів родин вимагає, щоб родини залишили країну. Статус розпорядження про від’їзд з посольства США переглянуть не пізніше ніж за 30 днів.
“Держдепартамент ухвалив рішення дозволити виїзд з дипломатичної місії в Україні як особливу пересторогу через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підриву безпеки громадян України й інших осіб, які відвідують Україну або проживають в Україні”, — йдеться у повідомленні на сайті посольства.
Американська сторона проводила консультації з українським урядом щодо цього кроку і координує свої дії з посольствами країн Альянсу та країн-партнерів у Києві, а вони визначають свою позицію, повідомили дипломати.
Крім того, Державний департамент оновив четвертий рівень небезпеки у попередній офіційній пораді щодо подорожей в Україну: “Не подорожуйте через посилення загроз значних військових дій Росії проти України”. Рекомендація щодо подорожей уже була на четвертому рівні – не подорожуйте через COVID-19.
“Ми продовжуємо підтверджувати нашу підтримку українського народу і робимо нинішній крок, бо віддані одному з найвищих пріоритетів Держдепартаменту — безпеці наших дипломатів та американського народу”, — зазначено на сайті посольства.
Посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи. Там також нголосили, що рішення про санкціонований/обов’язковий від’їзд жодним чином не вплине на “відданість США пошуку дипломатичного рішення щодо глибоко тривожного нарощування сил Росії в Україні та навколо неї”.
“Що стосується громадян США в Україні, наша головна роль полягає в тому, щоб інформувати спільноту громадян США про стан безпеки й розвиток безпекової ситуації, що може включати інформацію про комерційні варіанти від’їзду”, — зазначили дипломати.
“Як сказав президент Байден, військові дії Росії можуть початися в будь-який момент, і уряд Сполучених Штатів не зможе евакуювати американських громадян у такій непередбачуваній ситуації. Тому громадяни США, які зараз перебувають в Україні, повинні планувати відповідним чином, в тому числі, покладаючись на власні сили, комерційні варіанти, якщо вони вирішили залишити країну”, — йдеться у повідомленні.
Посольство США в Україні наполегливо рекомендує громадянам США, коли вони подорожують за кордон, реєструвати свої плани подорожей на сайті step.state.gov за допомогою програми Smart Traveler Enrollment Program (STEP) і читати інформацію про країну на сайті travel.state.gov.
Що відомо
- Раніше світові ЗМІ повідомили, що Посольство США в Україні звернулося до Державного департаменту з проханням дозволити евакуацію частини персоналу на тлі зростання агресії Росії.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
- 19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".
- Група сенаторів США на чолі з республіканцем Джимом Бенксом підготувала законопроєкт про санкції проти оточення Путіна, зокрема і бізнесменів. Передбачається, що він набуде чинності безвідносно вторгнення Росії в Україну. Це вже четвертий такий законопроєкт.
- 21 січня Білий дім підтвердив свій намір надати Україні гелікоптери Мі-17 на тлі посилення напруження через російські війська поблизу українського кордону. У ніч проти 22 січня в міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлилася перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Сполучених Штатів Збройним силам України.
- Увечері 23 січня до Києва прибув борт зі США, який доставив понад 80 тонн військової допомоги для посилення обороноздатності України. Про це у Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
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