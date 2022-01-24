Велика Британія почала "відкликати" співробітників посольства Сполученого королівства в Україні на тлі військової загрози з боку Росії, передає BBC.
Таке рішення щодо британських дипломатів було прийнято на тлі заяви США про необхідність родинам американських співробітників посольства покинути Україну.
Офіційні особи заявили, що конкретних загроз британським дипломатам немає, однак за рішенням близько половини співробітників, які працюють у Києві, повернуться до Великобританії.
Це сталося після того, як США наказали родичам співробітників свого посольства покинути Україну, заявивши, що російське вторгнення може статися «у будь-який час».
Це сталося на тлі видання дозволу Державним департаментом США на добровільний від’їзд (“санкціонований від’їзд”) державних службовців США, а також членів їх родин.
Водночас у МЗС України вважає передчасним рішення Державного департаменту США. Українські дипломати назвали такий крок американської сторони проявом надмірної перестороги.
Що відомо
- Раніше світові ЗМІ повідомили, що Посольство США в Україні звернулося до Державного департаменту з проханням дозволити евакуацію частини персоналу на тлі зростання агресії Росії.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
- 19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".
- Група сенаторів США на чолі з республіканцем Джимом Бенксом підготувала законопроєкт про санкції проти оточення Путіна, зокрема і бізнесменів. Передбачається, що він набуде чинності безвідносно вторгнення Росії в Україну. Це вже четвертий такий законопроєкт.
- 21 січня Білий дім підтвердив свій намір надати Україні гелікоптери Мі-17 на тлі посилення напруження через російські війська поблизу українського кордону. У ніч проти 22 січня в міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлилася перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Сполучених Штатів Збройним силам України.
- Увечері 23 січня до Києва прибув борт зі США, який доставив понад 80 тонн військової допомоги для посилення обороноздатності України. Про це у Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
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