Велика Британія почала "відкликати" співробітників посольства Сполученого королівства в Україні на тлі військової загрози з боку Росії, передає BBC.

Таке рішення щодо британських дипломатів було прийнято на тлі заяви США про необхідність родинам американських співробітників посольства покинути Україну.

Офіційні особи заявили, що конкретних загроз британським дипломатам немає, однак за рішенням близько половини співробітників, які працюють у Києві, повернуться до Великобританії.

Це сталося після того, як США наказали родичам співробітників свого посольства покинути Україну, заявивши, що російське вторгнення може статися «у будь-який час».

Це сталося на тлі видання дозволу Державним департаментом США на добровільний від’їзд (“санкціонований від’їзд”) державних службовців США, а також членів їх родин.

Водночас у МЗС України вважає передчасним рішення Державного департаменту США. Українські дипломати назвали такий крок американської сторони проявом надмірної перестороги.

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