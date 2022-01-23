Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що Росія прагне встановити в Україні проросійського лідера, а потенційним кандидатом є колишній депутат Євген Мураєв. Натомість Москва назвала це "нісенітницею" та "провокацією".
"У нас є інформація, яка вказує на те, що російський уряд прагне встановити проросійського лідера в Києві, обмірковуючи можливе вторгнення та окупацію України. Потенційним кандидатом розглядається колишній народний депутат України Євген Мураєв", — йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства Великої Британії.
- Також відзначається, що російські спецслужби підтримують зв'язки з багатьма колишніми українськими політиками, зокрема:
- Сергієм Арбузовим, першим віцепрем'єр-міністром у 2012-2014 роках,
- в.о. прем'єр-міністра у 2014 році Андрієм Клюєвим,
- першим віцепрем'єр-міністром у 2010-2012 роках, керівником Адміністрації колишнього президента України Януковича Володимиром Сівковичем,
- колишнім заступником голови Ради національної безпеки і оборони (РНБО), прем'єр-міністром України у 2010-2014 роках Миколою Азаровим.
"Інформація, оприлюднена сьогодні, висвітлює масштаби російської діяльності, спрямованої на підрив України, і дає змогу зрозуміти мислення Кремля", — зазначила очільниця МЗС країни Ліз Трасс.
В Україні ці дані наразі не коментують.
Як відреагувала Росія
У відповідь, російське зовнішньополітичне відомство порадило Великій Британії "припинити провокаційну діяльність".
"Розповсюджена МЗС Британії дезінформація — ще одне свідчення того, що саме країни НАТО на чолі з англосаксами займаються ескалацією напруженості навколо України. Закликаємо МЗС Британії припинити провокаційну діяльність, перестати поширювати нісенітницю та сконцентруватися на вивченні історії татаро-монгольського ярма", — йдеться у повідомленні МЗС РФ.
Що відомо
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
- 17 січня Британія надіслала першу партію легкого протитанкового озброєння Україні. Йдеться про протитанкові гранатомети NLAW. Очікується також, що група британських інструкторів приїдуть в Україну для проведення відповідного тренування українських військових.
- 21 січня Білий дім підтвердив свій намір надати Україні гелікоптери Мі-17 на тлі посилення напруження через російські війська поблизу українського кордону. У ніч проти 22 січня в міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлилася перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Сполучених Штатів Збройним силам України.
Читайте також
Від провокацій на Донбасі до санкцій. Що писали західні ЗМІ про агресію Росії проти України
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!