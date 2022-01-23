Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що Росія прагне встановити в Україні проросійського лідера, а потенційним кандидатом є колишній депутат Євген Мураєв. Натомість Москва назвала це "нісенітницею" та "провокацією".

"У нас є інформація, яка вказує на те, що російський уряд прагне встановити проросійського лідера в Києві, обмірковуючи можливе вторгнення та окупацію України. Потенційним кандидатом розглядається колишній народний депутат України Євген Мураєв", — йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства Великої Британії.

Також відзначається, що російські спецслужби підтримують зв'язки з багатьма колишніми українськими політиками, зокрема:

Сергієм Арбузовим, першим віцепрем'єр-міністром у 2012-2014 роках,

в.о. прем'єр-міністра у 2014 році Андрієм Клюєвим,

першим віцепрем'єр-міністром у 2010-2012 роках, керівником Адміністрації колишнього президента України Януковича Володимиром Сівковичем,

колишнім заступником голови Ради національної безпеки і оборони (РНБО), прем'єр-міністром України у 2010-2014 роках Миколою Азаровим.

"Інформація, оприлюднена сьогодні, висвітлює масштаби російської діяльності, спрямованої на підрив України, і дає змогу зрозуміти мислення Кремля", — зазначила очільниця МЗС країни Ліз Трасс.

В Україні ці дані наразі не коментують.

Як відреагувала Росія

У відповідь, російське зовнішньополітичне відомство порадило Великій Британії "припинити провокаційну діяльність".

"Розповсюджена МЗС Британії дезінформація — ще одне свідчення того, що саме країни НАТО на чолі з англосаксами займаються ескалацією напруженості навколо України. Закликаємо МЗС Британії припинити провокаційну діяльність, перестати поширювати нісенітницю та сконцентруватися на вивченні історії татаро-монгольського ярма", — йдеться у повідомленні МЗС РФ.

Що відомо

Читайте також

Від провокацій на Донбасі до санкцій. Що писали західні ЗМІ про агресію Росії проти України

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу