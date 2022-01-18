Росія почала переміщення військ в Білорусь для військових навчань

Росія переміщує війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого.

Про це повідомляє The Guardian.

За повідомленням видання, у білоруських соціальних мережах почали з’являтися відео російської техніки, що переміщується потягами російської залізниці. Крім того, державний секретар білоруської Ради безпеки Олександр Вольфович підтвердив прибуття військ під час брифінгу для журналістів 17 січня.

Крім цього, як повідомляє Reuters, міністр оборони Білорусі заявив 18 січня, що навчання за участі російський та білоруських військ мають відбутися 10-20 лютого.

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