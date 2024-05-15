Медична система України готова працювати в умовах аварійних відключень енергопостачання, заклади охорони здоровʼя мають 11 тисяч генераторів, а в частині лікарень та в Центрах екстреної меддопомоги встановили "Старлінки" для безперебійного звʼязку — розповів Українському Радіо міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Заклади охорони здоров'я віднесені до критичної інфраструктури, пояснив Ляшко, тож при планових відключеннях електроенергії їх відключатимуть від електрики в останню чергу, а найбільш критичним для МОЗ було забезпечити лікарні альтернативними джерелами енергопостачання на випадок блекаутів — дизельними або бензиновими генераторами.

"Ми маємо у мережах лікарень 11 тисяч генераторів", — розповів Ляшко та додав, що за період повномасштабного вторгнення в заклади охорони здоровʼя поставили три тисячі з цих 11-ти, причому, більшої потужності.

Міністр також пояснив, що зараз найбільшим викликом є наявність пального для цих генераторів: "Об'єкти критичної інфраструктури повинні мати запас пального на 120 годин роботи. Тобто, орієнтовно на 5 днів. Зараз є доручення прем'єр-міністра всім обласним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування, відпрацювати маршрути, як доставляти пальне до критичної інфраструктури на випадок, якщо понад 5 днів немає електроенергії".

Також Ляшко розповів, що в МОЗ є мапа закладів охорони здоров'я, які повинні працювати, навіть при повному відключенні від усього: "Це значить, що там є дизель-генератор, своя артезіанська свердловина і котельня на альтернативному паливі". Саме в заклади з цієї мережі, каже міністр, у разі чого будуть перенаправляти пацієнтів.

Для безперебійного звʼязку з лікарнями й Центрами екстреної медичної допомоги їх обладнують "Старлінками", додав Ляшко. Зараз вже встановлено 1107 пристроїв.