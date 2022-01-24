Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що безпекова ситуація в Україні перебуває під контролем та закликав ЗМІ й політиків не роздмухувати панічні настрої. Відповідну заяву зробив президент Володимир Зеленський після засідання РНБО. Раду нацбезпеки скликали на тлі повідомлень про відкликання дипломатів низки країн та загрози з боку Росії.

"Усе під контролем, підстав для паніки немає", – зазначив Зеленський у відеозверненні, більшість якого присвятив ситуації з COVID-19 в Україні.

"Дуже багато парамілітарної белетристики з’являється у засобах масової інформації. Я хотів би звернутися до всіх вас: друзі, колеги, трошечки збавити той накал, який сьогодні існує", — сказав Данілов під час брифінгу 24 січня.

За його словами ситуація на українських кордонах та всередині України є цілком контрольованою. За його словами, РФ "ставить" на внутрішню дестабілізацію, тому не треба панікувати.

"Немає жодних на сьогодні приводів, щоб ми з вами панікували. Я дуже просив би, щоб всі були в спокої", — наголосив Данілов.

При цьому посадовець розкритикував ініціативу міського голови Києва Віталія Кличка скликати 28 січня у Києві засідання керівництва Асоціації міст України для обговорення питань організації територіальної оборони кожної області та міста України.

"Для цього є наші збройні сили, які можуть дати відсіч у разі необхідності", — підкреслив Данілов.

Відтак він закликав не поширювати панічні настрої в Україні.

"У кожної країни свої завдання. І коли відбуваються ті чи інші речі, ми маємо з вами перш за все аналізувати спокійно й виважено, і робити висновки", — підсумував секретар РНБО.

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