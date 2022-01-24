Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що безпекова ситуація в Україні перебуває під контролем та закликав ЗМІ й політиків не роздмухувати панічні настрої. Відповідну заяву зробив президент Володимир Зеленський після засідання РНБО. Раду нацбезпеки скликали на тлі повідомлень про відкликання дипломатів низки країн та загрози з боку Росії.
"Усе під контролем, підстав для паніки немає", – зазначив Зеленський у відеозверненні, більшість якого присвятив ситуації з COVID-19 в Україні.
"Дуже багато парамілітарної белетристики з’являється у засобах масової інформації. Я хотів би звернутися до всіх вас: друзі, колеги, трошечки збавити той накал, який сьогодні існує", — сказав Данілов під час брифінгу 24 січня.
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За його словами ситуація на українських кордонах та всередині України є цілком контрольованою. За його словами, РФ "ставить" на внутрішню дестабілізацію, тому не треба панікувати.
"Немає жодних на сьогодні приводів, щоб ми з вами панікували. Я дуже просив би, щоб всі були в спокої", — наголосив Данілов.
При цьому посадовець розкритикував ініціативу міського голови Києва Віталія Кличка скликати 28 січня у Києві засідання керівництва Асоціації міст України для обговорення питань організації територіальної оборони кожної області та міста України.
"Для цього є наші збройні сили, які можуть дати відсіч у разі необхідності", — підкреслив Данілов.
Відтак він закликав не поширювати панічні настрої в Україні.
"У кожної країни свої завдання. І коли відбуваються ті чи інші речі, ми маємо з вами перш за все аналізувати спокійно й виважено, і робити висновки", — підсумував секретар РНБО.
Що відомо
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
- 19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".
- Група сенаторів США на чолі з республіканцем Джимом Бенксом підготувала законопроєкт про санкції проти оточення Путіна, зокрема і бізнесменів. Передбачається, що він набуде чинності безвідносно вторгнення Росії в Україну. Це вже четвертий такий законопроєкт.
- 21 січня Білий дім підтвердив свій намір надати Україні гелікоптери Мі-17 на тлі посилення напруження через російські війська поблизу українського кордону. У ніч проти 22 січня в міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлилася перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Сполучених Штатів Збройним силам України.
- Увечері 23 січня до Києва прибув борт зі США, який доставив понад 80 тонн військової допомоги для посилення обороноздатності України. Про це у Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
- 24 січня Польща та Латвія заявили, що уважно стежать за безпековою ситуацією в Україні та наразі не планують евакуацію своїх дипломатів та членів їхніх сімей. Грузія також поки що не має наміру вивозити співробітників своїх дипустанов.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна має інформацію про російську "п’яту колону".
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