Британія надіслала першу партію легкого протитанкового озброєння Україні у понеділок 17 січня. Вона вже надійшла до України. Очікується також, що група британських інструкторів приїдуть в Україну для проведення відповідного тренування українських військових.
Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, повідомляє BBC.
При цьому міністр не уточняє, яке саме озброєння було надане Україні.
Він також заявив, що пакет міжнародних санкцій на випадок подальшої агресії Росії проти України "вже готовий".
"Дозвольте пояснити: ця підтримка виключно оборонних можливостей короткого радіуса дії. Це не стратегічне озброєння, воно не несе загрози для Росії, воно використовуватиметься для самозахисту", — заявив Воллес.
Що відомо
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для обговорення російсько-українських відносин не потрібно залучати США. Він при цьому зазначив, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі, тому не бачить спільних тем для обговорення у запропонованому президентом Україні форматі США-Україна-Росія.
- 14 січня Україна запропонувала Сполученим Штатам провести тристоронню зустріч за участі президентів України, США та Росії.
- У грудні 2021 року Зеленський зазначив, що наразі обговорюються "різні формати зустрічей" для вирішення війни на Донбасі. Він сказав, що готовий зустрітися з представниками Росії "в будь-якому форматі". У разі необхідності Зеленський буде напряму телефонувати Володимиру Путіну, але зараз розмову не ініціює жодна зі сторін.
- Увечері 9 грудня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Сталося це через два дні після онлайнової зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Зеленський і Байден обговорили врегулювання ситуації на Донбасі, питання членства України в НАТО, а також "Північний потік-2".
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
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