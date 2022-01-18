Британія надіслала першу партію легкого протитанкового озброєння Україні у понеділок 17 січня. Вона вже надійшла до України. Очікується також, що група британських інструкторів приїдуть в Україну для проведення відповідного тренування українських військових.

Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, повідомляє BBC.

При цьому міністр не уточняє, яке саме озброєння було надане Україні.

Він також заявив, що пакет міжнародних санкцій на випадок подальшої агресії Росії проти України "вже готовий".

"Дозвольте пояснити: ця підтримка виключно оборонних можливостей короткого радіуса дії. Це не стратегічне озброєння, воно не несе загрози для Росії, воно використовуватиметься для самозахисту", — заявив Воллес.

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