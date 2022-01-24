Польща та Латвія наразі не планують евакуацію дипломатів з України

Уряди Польщі та Латвії уважно стежать за безпековою ситуацією в Україні та наразі не планують евакуацію своїх дипломатів та членів їхніх сімей.

Такі заяви 24 січня зробили заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський та міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

У коментарі для Польського інформаційного агентства (PAP) Павел Яблонський заявив, що польське посольство в Україні залишається відкритим, а евакуація його співробітників наразі не планується.

Натомість Едгарс Рінкевичс на своїй сторінці в Facebook написав, що посольство Латвії в Києві має всі передбачені міжнародним правом плани з евакуації та буде готове застосувати їх у разі потреби. Наразі ж міністр закордонних справ Латвії закликав своїх громадян утриматися від поїздок до України без нагальної потреби.

Що відомо

Читайте також

Австралія евакуює сім’ї дипломатів та закликає своїх громадян залишити Україну

"Це може стати новою Чечнею". Прем’єр Великої Британії застеріг Росію від вторгнення в Україну

Рішення вивезти родини дипломатів викликане логікою політичної ситуації в США — Подоляк

Білорусь розмістить "цілий контингент" білоруської армії на кордоні з Україною – Лукашенко

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу