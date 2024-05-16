Удари по РФ допоможуть Україні на тлі наступу на Харківщину — ISW

Гельсінська комісія США заявила, що Сполучені Штати повинні дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах у прикордонних районах Росії на тлі наступальної операції РФ в Харківській області. Хоча американська влада все ще не бажає підтримувати такі удари.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Гельсінська комісія США 15 травня заявила, що США повинні "не тільки дозволити, але й заохочувати" українські сили завдавати ударів по російській армії, яка веде вогонь і дислокується в прикордонних районах РФ в межах своєї наступальної операції на північ Харківської області.

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до України заявив, що США не заохочували і не дозволяли вдаряти по російській території, але зазначив, що Україна повинна сама вирішувати, як вести цю війну.

Видання Politico повідомило 14 травня, посилаючись на двох неназваних американських чиновників, що політика адміністрації Байдена щодо ударів по Росії не змінилася — це не схвалюють. Джерела Politico заявили, що військова допомога США Україні призначена "для оборони, а не для наступальних операцій" на російській території.

ISW пише, що українська операція із ударами по системах РФ на прикордонні була б за своєю суттю оборонною операцією, і характеризувати такі зусилля як наступальні буде неточно.

Нещодавно ISW також оцінив, що обмеження США здатності України завдавати ударів по військових цілях в Росії створили в прикордонних районах Росії своєрідний безпечний прихисток, з якого російські літаки можуть завдавати бомбових і ракетних ударів по українських позиціях і населених пунктах, і де російські війська і техніка можуть вільно збиратися перед початком бойових дій. Така політика США серйозно підриває здатність України захищатися від російських наступальних операцій на півночі Харківської області.

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14 травня державний секретар США Ентоні Блінкен приїхав з неоголошеним візитом в Україну. Він провів зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Він заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні додаткові 2 мільярди доларів військового фінансування та можуть підписати двосторонню угоду про безпеку з Україною протягом декількох тижнів.